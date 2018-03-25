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Селена попросила Джастина «держать дистанцию»
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Селена попросила Джастина «держать дистанцию» 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В последнее время Джастин Бибер (Justin) проводит все больше времени с красоткой Баскин Чемпион (Baskin). Их частые совместные тусовки возмутили поклонников музыканта, которые уверенно встали на сторону Селены Гомес (Selena). «Он вообще еще любит Селену?» — написали заступники девушки в соцсетях.
Но близкие к Джастину источники уверяют: волноваться не о чем. «Он любит ее, уважает ее желания и держит дистанцию», — сообщает инсайдер. — «И он имеет полное право отдыхать, с кем захочет». Ну и что, что сейчас ему хочется зависать с горячей блондинкой с идеальной фигурой?! Но несмотря ни на что, поклонники Джелены надеются, что пара все-таки будет вместе. Да, Баскин проводит ночи в апартаментах Джастина. Да, Селена зажигает на яхте с симпатичными парнями где-то в Австралии. Но всем ведь иногда нужно время, чтобы побыть порознь, не так ли?
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