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Екатерина Одинцова будет выдавать девушек замуж за миллионеров
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Екатерина Одинцова будет выдавать девушек замуж за миллионеров 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
@odintsovaprtrendЕкатерина Одинцова будет выдавать девушек замуж за миллионеровНа канале «Ю» стартует новое реалити-шоу «Миллионер на выданье». Ведущей проекта, в котором 15 самых красивых девушек будут бороться за право стать женой очень обеспеченного мужчины, стала известная бизнес-леди, бывших главред глянцевого журнала и эффектная светская блондbнка Екатерина Одинцова.
По словам Екатерины Одинцовой, она сразу согласилась на участие в проекте и объяснила почему: «Ко мне довольно часто обращаются за советом в делах личного характера мои знакомые мужчины. И даже иногда просят найти им хорошую жену. Потому что мой жизненный опыт, понимание того, как могут строиться отношения и что нужно сделать для того, чтобы все были счастливы — и дети, и родители, — в этом вопросе может помочь. Моя задача — быть рядом с детьми нашего „миллионера на выданье“ и помогать им принимать непростые решения по отсеву претенденток на руку и сердце их отца. У меня у самой двое взрослых детей, и я тоже с ними всегда обсуждаю такие важные вопросы. Для меня их взгляд на мир порой оказывается более полезным, чем весь мой жизненный опыт, вместе взятый.»
Катерина очень переживает, когда случается отсев участниц, к которым она чувствует симпатию. В своем Инстаграмм аккаунте @odintsovaprtrend она недавно призналась, что однажды даже расплакалась от обиды за одну из героинь шоу.
Реалити-шоу «Миллионер на выданье» выйдет в эфир на канале «Ю» с 14 апреля. Красавицы будут бороться за право стать женой настоящего миллионера. Строгий отбор они будут проходить, проживая на загородной вилле потенциального жениха на Рублевке.
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