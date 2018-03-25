Одиночки: знаменитости за 40, которые ни разу не побывали замужем

Существует мнение, что если до 30 женщина не успела найти себе мужа, то ее можно считать безнадежной и старой девой. Однако эти известные женщины из Голливуда, несмотря на то, что им уже за 40, еще ни разу не побывали замужем. При этом они весьма счастливы и успешны.

Кристин Дэвис

Звезда «Секса в большом городе» за свою жизнь столкнулась с рядом проблем, в том числе с зависимостью от алкоголя. В 2011 она также удочерила девочку, однако до сих пор 53-летняя знаменитость ни разу не побывала замужем. Вероятно, актриса все еще не встретила того, кто мог бы занять ее сердце полностью. Опра Уинфри

Известная 64-летняя телеведущая уже нашла свое счастье в лице Стендмана Грэхема. Пара вместе порядка 20 лет, однако при этом влюбленные не торопятся связывать себя штампом в паспорте, просто наслаждаясь друг другом. Шарлиз Терон

Одна из наиболее красивых актрис Голливуда в свои 42 года успела не раз побывать в отношениях, преимущественно со своими коллегами. Однако никому из них не удалось затащить знаменитость под венец, и сейчас звезда продолжает оставаться в гордом одиночестве. Вайнона Райдер

Несмотря на то, что 46-летняя актриса может похвастаться привлекательной внешностью, это не помогло ей удержать Джонни Деппа, с которым они встречались до 1993 года. С тех пор у нее были отношения, но ничего серьезного из них не вышло, и до сих пор знаменитость остается незамужней. Ева Мендес

Актриса уже довольно продолжительное время состоит в отношениях с Райаном Гослингом , и пара даже воспитывает двух дочерей. Однако при этом они вовсе не горят желанием ставить штамп в паспорте, а свадьбу влюбленные считают событием, которое навязывает общество. Наоми Кэмпбелл

За свою жизнь 47-летняя супермодель успела покорить множество мужских сердец. Однако ни одному из ухажеров в итоге не удалось удержать «Черную пантеру» в своих руках. Впрочем, модель не привыкла долго находиться одна, и, возможно, очередному избраннику удастся увести ее под венец. Милен Фармер

Всемирно известная французская певица еще в молодости твердо заявляла, что не видит необходимости в браке или детях. Сейчас, много лет спустя, 56-летняя знаменитость по-прежнему придерживается своего мнения.]]>