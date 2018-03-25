А он все пьет

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Здравствуйте! Пишу вам, чтобы получить совет в тяжелой для меня ситуации. Я вышла замуж по взаимной любви. Муж меня просто на руках носил, и я его очень любила и люблю, а то бы давно ушла, как требуют мои родители. Им никогда он не нравился, они считали, что он мне не пара, что он из плохой семьи, а значит, и сам будет плохим мужем и отцом. Но я не верила в это, я думала, что он так настрадался в детстве, что никогда не повторит жизнь отца-алкоголика. Мы поженились и повенчались, потому что оба были уверены — наша любовь на всю жизнь. Но прошло семь лет, и я уже в этом не уверена. Я очень боюсь, что мой муж может стать алкоголиком, потому что сейчас он пьет почти каждый день. Говорит, что иначе не может расслабиться. Сначала я старалась не обращать внимания, потому что он сразу шел спать. Но теперь он пьет все больше, не пьянеет, начинает звереть, ко мне цепляется, телевизор громко включает и с ненавистью комментирует все, что бы там ни шло. Сколько раз я просила его перестать пить, говорила, что мне страшно, мне кажется, он может стать алкоголиком. Но он начинал кричать, что у алкоголиков дети в подвалах ночуют и дома жрать нечего! А он сутками работает, чтобы у дочери все было! Он и правда дочку обожает, покупает все самое лучшее, а то, что она из озорной и бойкой малышки превращается в пугливого и несчастного ребенка, плачет, когда видит отца пьяным, этого он не замечает. Муж много раз говорил, что может в любой момент бросить пить. Почему же не бросает? Мне иногда кажется, что он на самом деле не хочет пить, но пьет, будто его кто-то заставляет. Если мы с дочерью уйдем, он точно сопьется, у него ничего в жизни хорошего не останется. И при венчании я клятву давала «любить друг друга в горе и в радости». Получается, что я и мужа предам, и клятву Богу нарушу? Ведь семья — это место, гд е все должны друг друга поддерживать! Но я не хочу жить с алкоголиком, я знаю, что это будет страшная жизнь. Что мне делать?

Ирина

Уважаемая Ирина, у вас действительно сложная жизненная ситуация, требующая принятия серьезного решения. Прежде всего хочу ответить на ваш вопрос: «Неужели муж не может не пить?!» Если мы говорим об алкоголике, то, да, не может: он и хочет — пьет, и не хочет — пьет. Алкоголизм — это болезнь, поэтому только врач может поставить окончательный диагноз, но то, как вы описываете состояние и поведение мужа, напоминает симптоматику алкоголизма. Его слова о том, что он может бросить пить в любой момент, но не бросает, несмотря на ваши просьбы и слезы любимой дочери, свидетельствуют, что он не готов признать всю серьезность происходящего с ним.

С другой стороны, его агрессия может говорить о том, что в глубине души он осознает проблему, но боится признаться в ней даже самому себе. Глубина ваших переживаний, Ирина, чувствуется в каждой строчке письма — боль за дочь, страх за мужа и будущее вашей семьи. Вы говорите, что семья — это место, где все должны друг друга поддерживать. Согласна. Но в чем вы поддерживаете мужа сейчас? И как же ваша дочь? Та, которая, по вашим словам, из озорной и бойкой девочки превращается в испуганного и забитого ребенка? Кто поддержит ее? А вас? В чем выражается поддержка со стороны мужа? В том, что он обеспечивает материальное благосостояние вашей семьи? Безусловно, это важно.

Признайте это, искренне поблагодарите мужа за такую заботу о семье, но донесите до него ваши переживания о нематериальной составляющей семейной жизни, расскажите о том, как вам и дочери важны любовь, забота и внимание мужа и отца, с которым надежно и безопасно, потому что он не одурманен алкоголем и смотрит на окружающий его мир трезвым взглядом. В сложившейся непростой ситуации вы должны отдавать себе отчет в том, что само ничего не уладится, без лечения состояние мужа будет усугубляться.

Думаю, вам будет очень сложно достучаться до него, но проявите смелость и настойчивость. Говорите с любовью и уважением, но как с человеком, полностью несущим ответственность за свою жизнь и за свой выбор. Ибо только он, и никто больше не сможет принять и выполнить решение бросить пить. Конечно, от него это потребует большой воли и много сил, это может быть борьба длиною в жизнь, но он сможет побороть свое пристрастие к алкоголю, если действительно дорожит вами и дочерью.

Если же ваш муж не осознает, что стал заложником алкоголя и не захочет избавиться от своей зависимости раз и навсегда, то все, что сейчас в вашей семье плохо, со временем станет во много раз хуже. Вы же, осознавая всю опасность ситуации, считаете, что если уйдете от мужа, то не только оставите его без поддержки, но и предадите клятву, данную перед Богом. Думаю, было бы разумно поговорить об этом со священником. Я же хочу сказать вам вот что. Если ваш муж сделает выбор в пользу алкоголя, то вы, Ирина, не приносите себя в жертву его пристрастию. Потому что — поверьте, пожалуйста! — жертва эта не нужна никому, в том числе и вашему мужу.

КАК БЫТЬ

— Вы должны понимать, что алкоголизм — болезнь, и только врач может поставить окончательный диагноз вашему мужу.

— В семье все должны поддерживать друга друга. Но задумайтесь и ответьте себе честно на вопрос: в чем вы поддерживаете пьющего мужа в настоящий момент?

— Разговаривайте с мужем с любовью и уважением, но как с человеком, который полностью несет ответственность за свою жизнь и свой выбор.

— Поймите, что принять решение бросить пить может только сам человек.

— Обязательно поддерживайте мужа в решении отказаться от спиртного, но ни в коем случае не становитесь его «костылями», не приносите себя и своего ребенка в жертву его алкоголизму.

ПСИХОЛОГ