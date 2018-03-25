«Хоть и привыкла к одиночеству»: Дана Борисова мечтает о семье

Многочисленные романы и неудачный брак остались в прошлом, но 41-летняя телезвезда Дана Борисова не теряет надежды построить крепкие отношения с достойным мужчиной. Знаменитая красавица сейчас переживает не лучшие времена, ведь она в суде борется за право опеки над десятилетней дочкой Полиной. На днях она рассказала о своих мечтах, главной среди которых является семья.

Многие поклонники известной телеблондинки Даны Борисовой переживают за ее душевное состояние, ведь не так давно она проходила в Таиланде курс лечения от наркотической зависимости. Знаменитость подчеркивает, что достигла хороших результатов и больше не вернется к пагубным привычкам. Но ее печалит то, что пока она восстанавливала силы за границей, суд решил предоставить право опеки над дочкой Полиной ее бывшему гражданскому мужу — бизнесмену Максиму Аксенову

Борисова не скрывает переживаний от поклонников, рассказывая им о событиях в своей жизни. Дана подчеркивает, что надеется на встречу с хорошим человеком, который станет ее опорой и поддержкой: «У меня был тяжелый день… Грустно засыпать одной, очень хочется обрести семью, дочь, любимого человека и, хоть и привыкла уже к одиночеству, мечтаю, конечно, о другом. Но все от Него и на все Его воля. Но это не мешает мне верить в лучшее». Напомним, популярной телеведущей приписывали большое количество романов. У нее были отношения с певцом Данко, отцом ее дочки Полины Максимом Аксеновым, она даже вышла замуж за некого Андрея Трощенко, но брак распался ранее, чем через год после заключения. Инициатором стал мужчина, который, по словам звезды, плохо ладил с ее мамой. Борисова подчеркивала, что этот негативный опыт оставил след в ее душе и больше она не намерена оформлять отношения.

Среди ухажеров Даны Борисовой был хоккеист Александр Морозовым, с которым она со скандалом рассталась. Ее упрекали в игнорировании дочки ради любовных отношений — экс-участник шоу «Дом-2» Денис Козловский заявил, что женщина несколько дней жила с ним, позабыв о ребенке. Вскоре в адрес светской львицы начали поступать обвинения в злоупотреблении алкоголем и запрещенными препаратами, после чего ее отправили на лечение в Таиланд. На этом неприятности не закончились — недавно звезда стала героиней секс-скандала.

В соцсетях многие поддерживают красавицу: «Держись и верь в лучшее, все будет хорошо». «Не вешать нос! Все хорошее у тебя впереди! И оно у тебя будет обязательно! И счастье, и любовь, и признание! Только надо в это верить! Ты — настоящая леди! Я тебя обожаю!» «Научись смирению и умиротворению, у тебя все будет». «Не грусти! Это же неспроста дано… Необходимо обрести силу и опору в себе, стать зрелой и целостной». «Как только ты „повзрослеешь“, окрепнешь! Тогда и появится такой же зрелый и достойный мужчина рядом!» «Ты такая классная, ну неужели нет кандидатур?» «Все будет. Главное верить».

Дана Борисова пытается наладить личную жизнь и даже отправилась на свидание с незнакомцем, но этот опыт также не был удачным — кавалер оказался несвободным, о чем телезвезда поспешила известить подписчиков в Инстаграме.