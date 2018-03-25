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Внучка Грейс Келли впервые вышла в свет с женихом
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Внучка Грейс Келли впервые вышла в свет с женихом 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Ежегодно в Монако проводится благотворительный ужин в поддержку фонда княгини Грейс Келли, называемый Балом Роз. Самыми яркими гостями прошедшего накануне вечером бала стала внучка княгини Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II Шарлотта Казираги и ее жених — сын французской актрисы Кароль Буке Димитрий Рассам. Этот выход стал первым после появления в СМИ слухов о состоявшейся помолвке пары.
В прошлом году стало известно о романе Шарлотты и кинопродюсера Димитрия Рассама — пара попала в объективы папарацци во время отдыха в Париже. По информации источников, свадьба состоится уже этим летом.
Стоит отметить, что влюбленные воспитывают детей от предыдущих отношений: у Шарлотты есть 4-летний сын Рафаэль, а у Димитрия — 7-летняя дочь Дарья.
Фото: globallookpress, eastnews
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