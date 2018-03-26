Давний ухажер Софии Ротару обрел счастье с иностранкой

Кто только не ухаживал за Софией Михайловной на пике ее популярности. Был среди воздыхателей певицы и Василий Богатырев . Экс-концертный директор артистки вспоминает, что мужчина не скупился на дорогие подарки, осыпал свою музу комплиментами и очень любил подогревать слухи об их романе в прессе.

«Дарил ей то хрустальную розу, то какие-то еще сумасшедшие подарки. И всячески подыгрывал прессе, жаждавшей видеть их любовниками. София Михайловна в ответ благосклонно улыбалась и его игры никак не пресекала. Видимо, ей было приятно, что все говорили про ее отношения с молодым интересным парнем», — рассказывает Ольга Коняхин, ранее работавшая с Ротару.

Василий Богатырев и его молодая жена-американка