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Давний ухажер Софии Ротару обрел счастье с иностранкой
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Давний ухажер Софии Ротару обрел счастье с иностранкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кто только не ухаживал за Софией Михайловной на пике ее популярности. Был среди воздыхателей певицы и Василий Богатырев. Экс-концертный директор артистки вспоминает, что мужчина не скупился на дорогие подарки, осыпал свою музу комплиментами и очень любил подогревать слухи об их романе в прессе.
«Дарил ей то хрустальную розу, то какие-то еще сумасшедшие подарки. И всячески подыгрывал прессе, жаждавшей видеть их любовниками. София Михайловна в ответ благосклонно улыбалась и его игры никак не пресекала. Видимо, ей было приятно, что все говорили про ее отношения с молодым интересным парнем», — рассказывает Ольга Коняхин, ранее работавшая с Ротару.
Василий Богатырев и его молодая жена-американка
Когда не так давно Сергей Зверев объявил, что певица вновь вышла замуж, в светских кругах мгновенно поползли слухи, что ее мужем стал именно Богатырев, но, как оказалось, мужчина обрел счастье отнюдь не с Софией Михайловной, а с американкой Инессой Аллен, — сообщает Eg.ru. Что же касается Ротару, по утверждению е родственников, разговоры о ее тайной свадьбы едва ли правдивы. Певица по-прежнему предана своему мужу Анатолию Евдокименко, скончавшемуся в 2002 году.
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