Лысые и сексуальные мужчины российского шоу-бизнеса

Многие представители сильного пола до дрожжи в коленях страшатся лишиться своих волос, даже если волосы эти и не блещут красотой. По какой-то загадочной причине облысеть боятся многие мужчины, но только не те, о которых сегодня пойдет речь, ведь они сумели мастерски превратить свой недостаток в достоинство, которое вот уже долгие годы восхищает сотни и даже тысячи женщин.

«Шах персидский тоже лысый, а имеет сорок жен», — однажды удачно подметил в своей сказке непревзойденный поэт Леонид Филатов , и ведь действительно для того чтобы гордо носить звание секс-символа, вовсе не обязательно быть обладателем шикарной шевелюры. Мужчины, о которых ниже пойдет речь, яркое тому подтверждение — лысина в их случае — это достоинство, а не недостаток. Глядя на них трудно даже вообразить их с волосами, которые, кажется, в момент лишат их особого шарма и некой таинственной харизмы.

Никита Панфилов Российский актёр театра, кино и телевидения, а также телеведущий. К своим 38 годам артист успел трижды побывать в статусе мужа. К сожалению, первые два раза семейная жизнь у мужчины не сложилась, но третий брак артиста с прекрасной молодой девушкой Ксенией выглядит очень гармонично в глазах его многочисленных поклонников. К слову, от второго брака у Никиты растет сын с удивительным именем Добрыня.

Гоша Куценко Заслуженного артиста России Гошу Куценко в принципе невозможно даже представить с волосами, ведь кажется, что их наличие способно навредить уже такому привычному образу 50-летнего героя боевиков и комедий. Кстати, артист женат во второй раз и воспитывает троих дочерей. И если первая супруга харизматичного мужчины Мария Порошина считается одной из самых очаровательных женщин российского кинематографа, то вторая трудится в престижном модельном агентстве.

Дмитрий Нагиев Актер, музыкант, певец, шоумен, юморист… Это все про него, про Дмитрия Нагиева. Несмотря на репутацию брутального мачо и сердцееда, Дмитрий был женат лишь однажды. А вот о количестве романов телеведущего поклонникам остается лишь догадываться. Очевидно, что он изо всех сил старается поддерживать свой образ брутального холостяка, не обремененного серьезными отношениями. По заявлению самого Дмитрия его личная жизнь — «интимная территория» и никого не касается, поэтому едва ли поклонники могут рассчитывать узнать что-либо пикантное о своем кумире.

Максим Аверин Личная жизнь 42-летнего Максима Аверина — одна из наиболее любопытных тем не только в актерских кругах, но и среди преданных поклонниц мужчины. А вот сам актер не любит обсуждать свои сердечные дела. Известно, что у отечественного сердцееда было много бурных, но в то же время, очень скоротечных романов, благодаря которым он и заработал себе репутацию лысого Казановы. А пока поклонники продолжают гадать, женится ли когда-нибудь их кумир, сам Максим ищет девушку никак не связанную с миром шоу-бизнеса. Кто знает, возможно, он ее уже нашел и просто прячет от ревнивых взглядов своих фанаток.