Толстушку из Америки ненавидят за любовь с фитнес-тренером

Несмотря на свои размеры, муж Дженны настолько сильно любит свою жену, что принимает в ней всё и во всём её поддерживает. Не в этом ли сила любви? Пара проживает в Америке и они счастливы в браке уже более 11 лет. Дженне сейчас 29 лет, но несмотря на свою природную красоту, она не любит спорт и не поддерживает свою фигуру, любит вкусно поесть, но муж девушки буквально помешан на спорте и в отличной форме, но это нисколько не причиняет ему дискомфорта. Он счастлив с ней и это очень заметно на совместных фотографиях, неподдельная искренность и любовь видны почти на каждом снимке пары. Девушка носит 52 размер одежды и не скрывает свою фигуру, что придаёт паре немного странности, но куда без этого?! Девушка не всегда со спокойствием относилась к своим формам и только недавно начала принимать себя такой, какая она есть и решила вести личный блог, в котором делится своими переживаниями и счастливыми минутами в жизни. Казалось бы, всё хорошо в жизни молодых супругов. Но вот только многие подписчики «пышки» полны негодования и ненависти к девушке и часто пытаются её оскорбить и высказаться, что она просто не заслуживает такого красавца и надо за собой следить и заниматься спортом, чтобы соответствовать мужу. Достаточно долго терпев все нападки, девушка не выдержали и опубликовала пост, в котором она объяснила своим подписчикам всё, что она думает о их словах. Пост стал настолько популярным, что люди наперебой начали расхваливать и фигуру Дженны и её честь, которую она с достоинством отстояла. Девушка написала, что часто думает о своих лишних килограммах и том, что недостойна своего мужа. Но дело в том, что «Мистер пресс», как она в шутку назвала своего любимого, обожает каждую часть её тела, каждый прыщ, толстый живот и все лишние килограммы и готов на руках её носить, благо сила позволяет. И длится это все 11 лет, пока они вместе. Она пожелала всем такой любви, искренней и несмотря на недостатки, которые есть в каждом человеке, люди остаются вместе на долгие годы, не это ли главное в мире?!