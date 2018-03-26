«Выглядят счастливыми»: Елизавета Боярская показала селфи с мужем

О семье Елизаветы Боярской Максима Матвеева ходят разные слухи. Пару бесконечно «разводят» в прессе, поклонники переживают, что давно нет совместных фото. И вот наконец супруги порадовали пользователей соцсетей счастливым селфи.

Елизавета Боярская с детства обречена быть в центре внимания, поскольку родилась в звездной семье: отец актрисы — известный артист Михаил Боярский , мама — тоже артистка Лариса Луппиан . Женщина пошла по стопам родителей и выбрала актерскую профессию. При этом подробности личной жизни Елизавета предпочитает скрывать, что порождает разные слухи и сплетни. Известно, что Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева в 2010 году, а спустя два года у пары родился сын Андрей. Фотографии с супругом крайне редки в Инстаграме Боярской, но на днях звезда театра и кино все же сделала исключение. Актрисе очень хотелось поделиться эмоциями после концерта рок-группы «Сплин», который она посетила вместе с мужем.

«Счастливые, радостные, наполненные, одухотворённые и осипшие! СПЛИН! Потрясающий концерт! Спасибо! Не забыть, не уснуть, не оборвать! Вот так оркестр играет в такт! С вами в такт, с вами в сердце и в наушниках всегда! Урааааа!» — подписала селфи с мужем Боярская. На фото они с мужем улыбаются и выглядят очень счастливыми, что не могли не заметить подписчики актрисы. Комментаторы в Сети не поскупились на приятные слова и комплименты в адрес звездной супружеской пары. «Талантливые, естественные, влюбленные! Приятно смотреть!» «Приятная пара, так похожи» «Выглядят счастливыми, молодцы» «Хоть одна красивая и натуральная пара, а не ботоксные куклы»

Как обычно, нашлись и недоброжелатели, которые выразили свое недовольство внешностью актеров и усомнились в их таланте. «Эта женщина меня пугает, она похожа на героиню „Баек из склепа“» «Матвеев какой-то чересчур худой» «У него взгляд маньяка» «Красивые, но слишком худые» «Если бы не ее звездные родители, то жила бы обычной жизнью. Таких много»

Кстати, недавно 32-летней Елизавете Боярской было присвоено звание Заслуженной артистки России, однако многие решили, что она его еще не заслужила.