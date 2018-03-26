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Настасья Самбурская спасла бездомную кошку
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Настасья Самбурская спасла бездомную кошку 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица и актриса Настасья Самбурская призналась, что страдает котозависимостью.
Девушка обожает котов и кошечек, поэтому просит своих поклонников вместо цветов дарить корм для животных, который будет передан в приюты. В своем Инстаграме Самбурская опубликовала фото белой кошечки Тильды, которую звезда нашла на улице и забрала к себе домой, чтобы в будущем найти животному хороших хозяев.
"Забрала на улице грязненькую, тощую и беременную малюськами. Теперь у Тильды все хорошо — ее любят и лелеют", — отметила актриса. Девушка призналась, что желает всем животным теплых рук и любви в своем доме, а не на улице. Девушка призвала всех неравнодушны принять участие в акции и показать своих домашних любимцев в Инстаграме.
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