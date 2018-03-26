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Бывшая девушка Павла Табакова получила предложение руки и сердца
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Бывшая девушка Павла Табакова получила предложение руки и сердца 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая возлюбленная Павла Табакова актриса Маруся Фомина наконец находится в статусе невесты. В минувшие выходные она поделилась с поклонниками радостной новостью и сообщила, что в скором времени выходит замуж за своего возлюбленного Алексея Фомина. Мужчина преподнес актрисе красивое помолвочное кольцо с бриллиантом. Девушка ответила согласием.
Напомним, что буквально несколько недель назад стало известно, что Маруся ждет ребенка. Слухи о беременности 25-летней девушки ходили давно, но Маруся упорно хранила молчание. Совсем недавно ее будущий супруг Алексей показал в своем микроблоге снимки, на которых Маруся идет по подиуму и демонстрирует округлившийся живот. Сейчас девушка находится на шестом месяце беременности.
Пока что неизвестно, когда именно состоится свадьба Маруси и Алексея. Вполне возможно, что влюбленные решат узаконить свои отношения до рождения малыша, а уже после прибавления в семействе устроят пышную свадьбу для друзей и родных. Отметим, что Фомина и Киселев не любят комментировать личную жизнь.
Напомним, что что Павел Табаков встречался с Марусей чуть меньше года. В мае прошлого года они расстались. В скором времени у бывших влюбленных начались новые отношения.
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