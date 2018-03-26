Кристен Стюарт и Стеллу Максвелл снова заметили на свидании в ресторане 

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл начали свои отношения в далёком 2016 году и они постоянно находятся вместе, как «не разлей вода». Кристен сейчас 27 лет и она является действующей актрисой, а её подруга и возлюбленная работает моделью и ей столько же лет, сколько и Кристен, которая сыграла в «Сумерках» и многих других фильмах. Интересно, что ранее она встречалась только с мужчинами и никогда не была замечена в близких отношениях с женщиной. Но всё меняется! Девушки не скрывают свои отношения от публики и не против позировать для папарацци и на днях их застали в одном ресторанчике за ужином. Они выглядят беззаботно, часто улыбаются и в целом производят впечатление счастливой пары.