Психолог: современные женщины хотят замуж за мужчин моложе себя

Всю неделю СМИ трубили о тайной свадьбе 51-летней актрисы Робин Райт , прославившейся по телесериалу «Карточный домик», с 30-летнем менеджером по связям с VIP-клиентами французского Lома моды Yves Saint Laurent — Климентом Жиро. Папарацци сфотографировали пару на футбольном матче и обратили внимание на обручальные кольца. Позже выяснилось, что Райт и Жиро женаты уже три месяца. По информации Daily Mail, пара обручилась в конце декабря, а позже отправилась на рождественские каникулы на остров Тахо. Друзья супругов говорят, что у Жиро отличные отношения с родственниками Райт, в том числе с ее 24-летним сыном (от брака с Шоном Пенном , — прим.ред).

Совсем недавно в средствах массовой информации также появилась информация о том, что популярная 44-летняя модель Хайди Клум встречается с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Клум была замужем дважды, но оба брака закончились разводом. Сегодня Клум воспитывает четырех детей. Это уже не первые отношения модели, в которых она предпочитает мужчин моложе себя. До этого три года Клум встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Он был младше модели на 14 лет.

Вопреки критикам, голливудская тенденция на отношения, в которых женщина старше своего партнера, распространилась уже и «в народе», в том числе, в странах с консервативной культурой. В начале 2018 года внимание общественности привлекла история 38-летней гражданки Китая, которая вышла замуж за своего 23-летнего бойфренда, с котором якобы встречалась уже восемь лет. Более того, невеста на свадебной церемонии уже была «глубоко беременна». Родителям новоиспеченного жениха невестка, которая, кстати, младше свекрови всего на один год, сначала не нравилась. Но лишь до того момента, как она подарила им в качестве «свадебного подарка» 5 миллионов юаней (784 тысячи долларов, — прим.ред.), несколько ценных объектов недвижимости и спортивный автомобиль марки Ferrari. Оказалось, что избранницей молодого человека стала успешная бизнес-вумен.

Тенденцию отношений, в которых женщина старше, можно назвать первыми результатами мировой «антиэджевской» кампании. Сегодня во всем мире, в том числе и в России, женщины все чаще хотят связать себя узами брака с партнером моложе себя. А если брать в расчет только разновозрастные браки, то и вовсе модель «взрослый мужчина — молодая женщина» сменяется другой — «зрелая женщина — молодой человек» рассказала в интервью корреспонденту «МИР 24» клинический психолог и кандидат наук Люция Сулейманова. Эксперт сразу оговорилась, что к разновозрастным бракам относятся те, в которых партнер старше не менее чем на 8 лет. И, несмотря на «моду» во всех отношениях, где присутствует такая разница в возрасте, есть свои достоинства и недостатки, с которыми нужно работать.

«Есть два основных мотива, которые руководят женщинами в такой ситуации. Во-первых, это в некотором смысле реализация материнского инстинкта, а во-вторых, желание получить заряд бодрости и юности от молодого человека, получить ощущение наполненности жизни. Речь идет о браках, в которых разница переваливает за десяток. В таких случаях нас могут ждать социальные, психологические и другие сложности. А браки, где разница в возрасте меньше 8 лет, наоборот, по статистике, являются довольно крепкими», — сказала Сулейманова.

Как женщине определить, что молодой человек строит с ней отношения не из-за материальной выгоды, а потому, что она интересна ему как личность? Психолог рекомендует обратить внимание на семью избранника. Если он рос в неполной семье, его слишком сильно опекали, а в школе считали «надеждой» класса и любимчиком всех учителей, то велика вероятность того, что он преследует только материальные цели. Но если мужчина привык самостоятельно развиваться в течение всей жизни, то нет ничего странного в том, что он полюбил спутницу на 10 или 15 лет старше. В таких партнершах мужчин привлекает то, что опытная женщина не будет то и дело тянуть одеяло на себя и конкурировать в решении всех вопросов.

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«Мужчины, как правило, ищут возможности для развития. Обычно в таких парах женщина не то чтобы непременно очень богата влиятельна, но она достигла каких-то вершин, уверена в себе, сильна, прагматична и активна. Она внимательнее присматривается к своему партнёру, она опытнее и уже не «воюет» и не конкурирует без толку. Речь не только о комфорте и подчинении, но и о том, как хорошо жить с человеком, который чуток к вашим желаниям и настроениям. Если мужчина не глуп, он воспользуется этими отношениями для движения вверх. В любых смыслах. Хуже, если мужчина стал жертвой вездесущего российского воспитания, которое и дома, и в школе, да и везде у нас исключительно женское — тогда он, возможно, ищет какую-то замену матери, кого-то, кто станет о нем заботится. И вряд ли такой мужчина что-то может предложить взрослой, требовательной и умной женщине. Очевидно, что подобная пара не сможет иметь длительных отношений», — добавила Сулейманова.

Психолог называет три основных проблемы, с которыми сталкиваются пары, в которых женщина старше. В первую очередь, одна из проблем связана с тем, что в России все еще существует сильная негативная оценка со стороны общества. И, как правило, исходит она не от посторонних людей, как принято думать, а от самых близких — из семьи.

«80% россиян отрицательно относятся к бракам, в которых женщина намного старше своего супруга. Мужчина в такой паре сразу попадает в категорию «альфонса», во всяком случае, в общественном сознании. Основная опасность при этом исходит от близкого круга. «Брось свою бабушку», «рано или поздно он все равно уйдет к молодой, ты сдурела?» — вот что слышат мужчины и женщины в неравных браках со всех сторон. И давление это часто бывает очень сильным. Если вы сложите вместе физическое состояние и давление со стороны, вы получите еще и такую вещь, как ревность. Потому что молодой мужчина в долгой перспективе находится в заведомо более выгодной позиции», — сказала эксперт.

Несмотря на то, что сексуальная жизнь женщин длиннее мужской, проблем с сексом не избежать, если партнёрше молодого мужчины уже за 50. Но, как известно, от сексуальных проблем, в принципе, не застрахован никто. «Что касается физики, то тут все решаемо. Детей всегда можно усыновить, а чудеса современной косметологии и пластической хирургии всем известны. Современная 50-летняя ухоженная женщина может выглядеть сколь угодно прекрасно, и таких примеров масса. С сексом сложнее. Здесь играет роль и темперамент, и разница в возрасте, и сам по себе возраст. Скажем, я никогда не слышала жалоб от женщин 45-ти лет, у которых отношения с 30-летними. Но вот жалобы на обилие секса в паре 50+ и 35 соответственно, встречаются», — отметила Сулейманова.

И третья проблема, с которой может столкнуться любая разновозрастная пара — разница в «культурном коде», она проявляется в отношениях, когда заканчивается конфетно-букетный период.

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«И, конечно, есть проблемы, которые касаются непосредственно самой пары. Если разница в возрасте достаточно велика, то непременно всплывет и разница так называемого «культурного кода». Разные книги и фильмы, которые вас формировали, разные темпоритмы, разные интересы. В течение первого года вы откровенно не будете этого замечать: потому что гормоны сделают всю работу за вас. А вот дальше придется соответствовать», — сказала психолог.

Но все эти проблемы, утверждает психолог, все же решаемы. В первую очередь, женщине надо перестать реагировать на мнимое беспокойство со стороны друзей, родственников и окружения. А самое главное — соответствовать ритму жизни своего молодого избранника.

«Самый главный совет — закрыть глаза и уши от всех тех «доброжелателей», которые, конечно, искренне любят вас и от души беспокоятся. Не реагируйте на сочувствие со стороны: все эти «он все равно уйдет» по сути просто программируют вас на неудачу. Будьте в хорошей физической форме. Жить с молодым мужчиной — значит быть способной поддерживать его ритм жизни. Речь не только и не столько об идеальном теле, сколько о легкости на подъем, способности поддержать интересы своего мужчины и выдержать жизненный темп, свойственный молодости. Только не делайте все это «во имя него». Делайте для себя. Попробуйте по-честному разобраться в том, что ему интересно: спорт, фотографии, компьютерные игры. Если так вышло, что женщина в паре реально более успешна, ни в коем случае не нужно попрекать своего партнера деньгами. Если ваш мужчина переживает по этому поводу, предложите ему реальный план, поддержите эмоционально. И еще одно важное правило в таком браке: не фиксируйтесь на конкурентках. Это путь в никуда.

«Не хочется говорить сладко-приторного про любовь, но, скажем так, морщины большого значения не имеют. Оптимизм, активность, энергия — вот что по-настоящему привлекает в любом возрасте», — сказала Сулейманова.

В 2013 году американские социологи из Гарвардского университета уже проводили исследование, в ходе которого выяснили, что для знакомства и создания семьи женщины выбирают мужчин на пять лет старше себя. Специалисты проанализировали 35 942 людей на сайте знакомств в возрасте от 30 до 49, и оказалось, что женщины в пять раз чаще проявляли заинтересованность к мужчинам на пять лет младше себя, чем на пять лет старше.

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