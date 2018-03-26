«Мое сердце разбито»: бывший муж Памелы Андерсон собирается судиться с их общим сыном

Памеле Андерсон уже 50 лет, а ее отношения с бывшим мужем Томми Ли не перестают быть очень эмоциональными. Только в последние десятилетия эмоции крайне отрицательно окрашены. Теперь стало известно, что мужчина даже хочет засудить их общего сына.

В социальных сетях Томми Ли написал: «Мое сердце разбито». 55-летний рокер и бывший муж Памелы Андерсон подает в суд на их общего сына Брендона Ли за причинение вреда здоровью. 20-летний сын знаменитостей не отрицает своей вины, подчеркивая, что был вынужден обороняться. Парень признался, что Томми оскорблял его мать в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной драки.

В этой ситуации расставить все по местам попыталась Памела Андерсон. Она напомнила, что Томми уже был осужден за ее избиение. Музыкант долгое время страдает от алкоголизма, что породило массу дополнительных проблем, таких как социопатия. Памела подчеркнула, что Томми никогда не умел извиняться и не планирует это делать. Более того, она уверена, что бывший муж собирается уничтожить ее сына, завидуя ему: «Томми чувствует себя униженным и пытается уничтожить своего собственного сына. Это дьявол. Это болезнь алкоголизма». Больше всего женщина боится, что сыну придется ответить перед законом. В сети выразили сочувствие любимой звезде. «Это так разочаровывает, когда ошибки молодости преследуют всю жизнь» «Томми просто не может без драмы, а в инстаграм все пытается показать, как счастливо живет без Пэм. Куда там» «Мне это напоминает Блудливую Калифорнию. Там главные герои тоже не могли друг без друга, хоть и были уже с другими» «Так жалко Пэм, я думала, у нее все наладилось…»

Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году в День всех влюбленных спустя лишь четыре дня после знакомства. Их брак длился три года, у пары родилось двое сыновей. Через год после развода из-за избиения пара снова сошлась, но выдержала вместе лишь год. Но и это не послужило им уроком. В 2008 году Памела и Томми опять съехались, чтобы спустя несколько месяцев опять расстаться. На этот раз навсегда.

Неудивительно, что стрессы последнего времени сказались на 50-летней женщине. Недавно Памела Андерсон вышла в свет в облегающем платье, которым подчеркнула стройную фигуру. Поклонники знаменитости похвалили ее за то, что она выглядит молодо и элегантно, а злопыхатели обсудили все несовершенства внешности.