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Исмайлов: ранние браки препятствуют развитию общества
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Исмайлов: ранние браки препятствуют развитию общества 

Sputnik Узбекистан 44 минуты назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Фуад Исмайлов\: девушки, вступившие в ранний брак, остаются без каких-либо возможностейЛюди, вступающие в ранний брак, не готовы брать на себя ответственность за будущее семьи, заявил директор Центра психического здоровья министерства здравоохранения АР Фуад Исмайлов Sputnik Азербайджан.
"Девушки, вступившие в ранний брак, не могут продолжить свое образование и получить работу, и при расторжении подобного брака они остаются без каких-либо возможностей", — отметил эксперт.
Он также добавил, что ранние браки связаны с большим стрессом и нагрузками.
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