Исмайлов: ранние браки препятствуют развитию общества

Фуад Исмайлов\: девушки, вступившие в ранний брак, остаются без каких-либо возможностейЛюди, вступающие в ранний брак, не готовы брать на себя ответственность за будущее семьи, заявил директор Центра психического здоровья министерства здравоохранения АР Фуад Исмайлов Sputnik Азербайджан.

"Девушки, вступившие в ранний брак, не могут продолжить свое образование и получить работу, и при расторжении подобного брака они остаются без каких-либо возможностей", — отметил эксперт.

Он также добавил, что ранние браки связаны с большим стрессом и нагрузками.