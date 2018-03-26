Скоро свадьба! Продюсер Алексей Киселев преподнес беременной возлюбленной роскошное помолвочное кольцо Cartier

Фотографию роскошногго помолвочного кольца Cartier с бриллиантом Киселев опубликовал в «сториз» своего Instagram.

— подписал опубликованный позже портрет возлюбленной Алексей Киселев.

Ранее Киселев сообщил о беременности Фоминой — девушка участвовала в модном показе и уже не скрывала округлившегося живота. Ребенок будет для Маруси Фоминой первым, а для Алексея Киселева — вторым: у него есть 17-летний сын Джордж от брака с Майей Тархан-Моурави.

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Фото:Instagram