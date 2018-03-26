Ещё
Скоро свадьба! Продюсер Алексей Киселев преподнес беременной возлюбленной роскошное помолвочное кольцо Cartier
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скоро свадьба! Продюсер Алексей Киселев преподнес беременной возлюбленной роскошное помолвочное кольцо Cartier 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Фотографию роскошногго помолвочного кольца Cartier с бриллиантом Киселев опубликовал в «сториз» своего Instagram.
— подписал опубликованный позже портрет возлюбленной Алексей Киселев.
Ранее Киселев сообщил о беременности Фоминой — девушка участвовала в модном показе и уже не скрывала округлившегося живота. Ребенок будет для Маруси Фоминой первым, а для Алексея Киселева — вторым: у него есть 17-летний сын Джордж от брака с Майей Тархан-Моурави.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Когда секс — интригующее приключение: методика пробуждения эрогенных зон Джиджи оценила! Зейн Малик кардинально сменил имидж после расставания с Хадид, и ей понравилось Было — стало: как сложилась жизнь звезд «Дома-2» экс-супругов Марии Круглыхиной и Палыча после реалити
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок56
Фруктовые соки признаны смертельно опасными55
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини103
5 научных фактов о случайном сексе23
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение