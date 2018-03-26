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Зейн Малик хочет вернуть Джиджи Хадид
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Зейн Малик хочет вернуть Джиджи Хадид 

Попкорн News 33 минуты назад
Фото: Попкорн News
Отношения Зейна Малика и Джиджи Хадид похожи на американские горки. Парочка уже несколько раз расходилась и сходилась, и каждый раз поклонники думали, что это навсегда. Но недавно Джиджи и Зейн вновь объявили о разрыве, объяснив это несовпадением графиков. Близкие друзья музыканта же утверждают, что он хочет вернуть возлюбленную. Источники, приближенные к Малику, рассказали, что он очень сожалеет о расставании с Джиджи и хочет все наладить. «Он все очень сильно любит ее и скучает. Ему приходится бороться с собой, чтобы не предложить начать все сначала, потому что он уверен, что совершил ошибку», — говорит инсайдер. Напомним, что Зейн и Джиджи начали встречаться в 2015 году, а впервые появились вместе на публике в мае 2016 на Met Gala. После этого у них были и взлеты, и падения, но многие уверены, что эти двое еще дадут шанс своим отношениям.
попкорнnews
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