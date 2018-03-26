«Метит территорию»: жена Арми Хаммера везде ходит с ним

Актер Арми Хаммер постоянно попадает в списки самых обаятельных и сексуальных мужчин современности. Он востребован в Голливуде и часто посещает вечеринки и официальные мероприятия. Поклонники заметили, что везде, словно прилипшая, с ним ходит его жена. А ведь у пары двое детей.

Знаменитое американское издание The Hollywood Reporter в очередной раз устроило вечеринку по поводу своего нового выпуска. На мероприятие пришли такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу , Эль Фаннинг и Чедвик Боузман . Арми Хаммер появился с супругой. Арми и его жена Элизабет Чеймберс в браке с 2010 года, что по голливудским меркам достаточно говорит об их чувствах и отношениях. Кроме того, супруги являются родителями двух замечательных малышей. В сети посмеялись над нарядом пары и заметили, что частенько видят Элизабет. «У Хаммера беда со стилем» «Одеты странно — она в платье, а он в бомпере» «Странно, что она всегда с ним. У нее ведь двое детей, неужели дел мало» «Арми везде и всегда в сопровождении супруги, то ли любит сильно то ли ли слухи правдивы» «Нервничает она и ревнует судя по прилипчивости на всех мероприятиях» «Его жена так интенсивно метит территорию, что мне его хочется еще больше увести» «Арми как портовый грузчик…» Действительно, стоит посмотреть на последние мероприятия — Арми везде с женой.

Ходят слухи, что Элизабет очень ревнива, а потому появляется везде с мужем, чтобы приглядывать за ним. Некоторые западные издания, ссылаясь на друзей пары, писали, что Элизабет даже проверяет личные сообщения Арми.

Пришел Арми и на Оскар вместе с женой. Хаммер много фотографировался со своей красавицей в элегантном платье на одно плечо, подчеркивающем фигуру. Но и это не помогло. Ходят слухи, что жена все равно устроила ему сцену за поведение за кулисами. Тогда он якобы ухлестывал за какой-то актрисой, хотя многие утверждают, что он просто шел за ней.