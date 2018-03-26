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Леди Гага провела выходные с бойфрендом Кристианом Карино: фото
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Леди Гага провела выходные с бойфрендом Кристианом Карино: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Леди Гага провела выходные в компании своего бойфренда Кристиана Карино, который по совместительству является ее менеджером. Фотографам удалось сфотографировать их во время прогулки, когда парочка направлялась к машине. Они выглядели очень стильно — кажется, наряды подбирали вместе! Оба предпочли одежду тотал блэк, Гага разбавила образ кожаной курткой с клепками, а Кристиан — модной шляпой.
Леди Гага и Кристиан Карино
Напомним, что певица начала встречаться со своим агентом в начале весны 2017 года, то есть совсем скоро влюбленные отметят год с начала романа. Отношения пары развиваются стремительно. Осенью Гага рассказала, что чувствует себя полностью готовой к семейной жизни и готова завести детей.
В отношениях Леди Гаги и Кристиана Карино царит идиллия. Влюбленные регулярно устраивают себе романтические прогулки и свидания, а теперь еще и стали вместе выходить в свет — артистка и ее агент появились на церемонии «Грэмми» в статусе пары. Однако интервью по поводу своей личной жизни они пока не дают, так что поклонникам остается наблюдать за развитием событий лишь со стороны.
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