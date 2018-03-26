Жизнь после свадьбы: 7 неизбежных перемен

Дипломатические способности

Когда вы становитесь женатой парой, вам приходится все время договариваться. У вас больше нет возможности «заночевать дома» и не считать это тревожным признаком для своего брака. Даже если вы никогда не замечали у себя задатков Сергея Лаврова , семейная жизнь заставит вас приобретать необходимые дипломатические навыки, чтобы локальные конфликты не перерастали в глобальную войну с разводом в финале.

Кредит доверия

Знаем-знаем: доверять можно только себе. Но раз уж вы согласились связать свою жизнь с этим мужчиной, значит, большие-большие секреты у вас должны стать по возможности общими. Это не значит, что вам нужно пересказывать супругу абсолютно все свои мысли и ощущения, но тайны Мадридского двора на пользу отношениям точно не идут.

Работа в команде

Два человека — это уже команда. И чем более слажено вы будете работать, тем прочнее будут ваши отношения. Это касается и распределения обязанностей по дому, и умения выступить единым фронтом перед лицом общего «врага». Например, если ваша мама вздумает подтрунивать над вашим мужем во время семейного ужина, примите его сторону. Родителям стоит научиться уважать ваш выбор.

Долой эгоизм

Все мы от природы немного эгоисты. Семейная жизнь предполагает необходимость делиться и считаться с интересами другого человека. Обычно к этому непросто привыкнуть, особенно, если, например, вы были единственным ребенком в семье. Замужество предполагает, что и торт, и одеяло, и внимание кота теперь придется делить пополам. Если это вызывает у вас большие внутренние противоречия, то замужество, возможно, не для вас. Ну или просто человек рядом с вами не тот.

Новый взгляд

После свадьбы вы неизбежно посмотрите на супруга другими глазами: он станет вашим лучшим другом и главным контактом на случай любой чрезвычайной ситуации. И это в его объятия вы будете стремиться после самого тяжелого рабочего дня. Может, это слегка идеальная картина, но так, в общем, и должно быть, когда вы говорите кому-то «да».

Новый секс

Для многих секс после свадьбы — это не тот секс, что был до нее. Кто-то, например, перестает переживать из-за нежелательной беременности, потому что она внезапно становится очень даже желательной. Осознание этого факта позволяет на 100 процентов расслабиться и получить еще больше удовольствия. Но даже если детей вы пока не планируете, благодаря новому уровню доверия, на который (ну мы надеемся) вы вышли, восприятие вами друг друга все равно поменяется. И вы станете еще ближе, что само по себе ужасно круто.

Семейные традиции

Да-да, теперь вы семья. И у вас будут свои традиции — может быть, только для вас двоих, а может быть, вы передадите их по наследству внукам. Так или иначе, это мило, важно и немного волнительно.