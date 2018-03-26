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Парень изменил пол из-за любви к мужчинам, а потом передумал
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Парень изменил пол из-за любви к мужчинам, а потом передумал 

Anews 17 минут назад
Фото: Anews
Понять свои истинные желания порой бывает очень трудно, и каждый человек может пройти через сотни ошибок и проб, прежде чем найти себя. В жизни 21-летней австралийки Жалин Доусон кажется, будто переменам не будет конца, поскольку девушка, родившаяся парнем, в свои годы успела пройти практически до конца операции по смене пола и всю сознательную жизнь любила мужчин, но теперь поняла, что женщины привлекательнее. Будучи юношей Жолин Доусон объявила родителям, что ему нравятся только мужчины и он намерен превратиться в женщину. Спустя годы он потратил 90 тысяч долларов на различные операции по изменению внешности, практически полностью превратившись в женщину и совершил каминг-аут. Жолин Доусон тщательно продумала свою внешность и пошла в частности на коррекцию челюсти, поставила филлеры в губы и импланты в грудь, а последним шагом оставалось изменение гениталий. Однако девушка поразила общественность новым заявлением о том, что ей все же больше нравятся девушки и она рада, что не дошла до конца в изменении своей внешности. Доусон отметила, что признала это только сейчас, а ее мнение заставила изменить некая пара, с которой девушка начала встречаться всего месяц назад.
Оказалось, что у Жолин Доусон было больше сотни встреч с мужчинами, которые в свое время ей нравились, но теперь она поняла, что пора начать встречаться с женщинами. По ее словам, с женщиной отношения развиваются совершенно иначе и такой секс ему нравится больше. Поэтому сейчас Жолин решила искать ту самую даму сердца, о которой она сможет заботиться.
После такого заявления общественность задалась вопросом можно ли называть Доусон лесбиянкой и пока все крайне озадачены тем, как им рассматривать сложившуюся ситуацию. Тем временем Жолин радуется, что оставила мужские гениталии при себе и планирует потратить деньги, которые откладывала на операцию по смене пола, на удаление адамова яблока и пупка. Жолин Доусон отмечает, что она находится в поисках возлюбленного человека и придерживается правила полной честности со всеми, с кем общается. Поэтому она отдает предпочтение в общении тем людям, кто принимает ее такой, как она есть.]]>
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