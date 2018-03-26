В чем ошибался Фрейд, или Вся правда о женском оргазме

Треть женщин испытывают его во сне, а некоторые счастливицы просто от глубокого дыхания. От одних он постоянно ускользает, другие не уверены, что он вообще когда-нибудь был. Что же такое оргазм и как его приручить, узнаем из книги «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть», выпущенной издательством «Бомбора».

Нина Брокманн и Эллен Стёкен Даль создали очень подробную энциклопедию по женской сексуальной жизни и репродуктивному здоровью. В книге собрано так много фактов, научных открытий и практики, что для кого-то она послужит началом личной сексуальной революции. А всем остальным читательницам поможет разобраться в своих особенностях и потребностях. Одна из глав посвящена самому загадочному феномену нашего тела — «большому О». Какой оргазм настоящий? Оргазм разительно отличается от всех процессов, которые требуются нам для жизни. Его единственное предназначение — доставлять нам невероятное, умопомрачительное, сногсшибательное удовольствие. С точки зрения физиологии оргазм — внезапное неконтролируемое облегчение сексуального напряжения. Подобно тому, как расслабляется натянутая тетива. В среднем оргазм у женщин длится 17 секунд. В отличие от мужчин, мы способны испытывать несколько оргазмов подряд. Абсолютный рекорд принадлежит датской участнице сексуального марафона, которая достигла оргазма 222 раза за один — как мы понимаем, очень долгий — сеанс мастурбации. Самый большой и живучий миф о женском оргазме создан мужчиной. В 1905 году отец психоанализа Зигмунд Фрейд выдвинул теорию (основанную исключительно на собственных умозаключениях), что клиторальный оргазм свойственен только незрелым девушкам. Но стоит им познать мужчину, как интерес к клитору должен пропасть, а на смену ему должно прийти страстное желание к проникающему сексу. Женщин, которые не получали полного удовольствия от мужского органа, Фрейд признал фригидными, то есть больными. Спустя 60 лет ученые доказали, что главная роль в возникновении женского оргазма принадлежит именно клитору. Однако женщины до сих пор переживают, если им не удается получить «настоящий» вагинальный оргазм. При этом менее трети женщин способны испытывать его при обычном половом акте с мужчиной. И дело вовсе не в их запредельной сексуальности, а в физиологии и генах — если мама была «горячей штучкой», скорее всего, это унаследует дочь. Нина и Эллен предлагают нам перестать беспокоиться об этом. Все оргазмы — настоящие. Физиологическая и психологическая составляющая процесса всегда одинаковы, будь то вагинальный оргазм, клиторальный, тантрический, спонтанный, оргазм точки G, от оральных ласк или поцелуев в шею. И даже от прикосновений орхидеи, как в фильме «40 дней и 40 ночей». «Сегодня мы знаем, что не испытывать оргазма при обычном половом акте с мужчиной — это норма».

«Библия» оргазма Интеллектуальные и физические перегрузки современной жизни не способствуют ни сексуальному желанию вообще, ни оргазму в частности. Однако все возможно, если приложить усилия, считают Нина и Элен. Они предлагают взять на вооружение «Библию оргазма» — советы, которые специалисты дают женщинам с аноргазмией. 1. Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Впишите мастурбацию в свой ежедневник, серьезно. Это работает. Как показывают исследования, через 5-7 недель практики женщины, которые прежде не испытывали оргазм, начинают достигать его как самостоятельно, так и с партнером. Одно правило: сфокусируйтесь на процессе, а не на результате. Выясните, какие прикосновения и техники вам нравятся. Делайте то, что вас возбуждает, читайте и смотрите эротику, фантазируйте. Чем лучше вы научитесь доводить себя до оргазма, тем больше шансов разделить его с партнером. 2. Превратите секс в совместный проект. Пусть партнер тоже участвует в операции «оргазм». Только выдайте ему «инструкцию по эксплуатации» — покажите, от чего вы получаете удовольствие, дотрагиваясь до себя во время секса или мастурбируя вместе. Хвалите партнера каждый раз, когда он делает то, что вам нравится — и он станет суперлюбовником. 3. Освойте позу кошки. В ее основе лежит старое доброе трение. Партнер опирается на локти и горизонтально скользит всем телом так, чтобы его лобок и основание пениса при каждом движении соприкасались с вашим клитором. Выпрямите ноги и держите как можно ближе друг к другу или обвейте ими ноги партнера. Попробуйте освоить перевернутую позу кошки, когда вы лежите сверху — так удобнее контролировать ситуацию. 4. Не расслабляйтесь. Если просто лежать и ждать, оргазм не поразит вас как гром среди ясного неба. Напрягите тело. Сожмите ягодицы, ритмично напрягайте и расслабляйте мышцы влагалища — например, в такт дыханию. Это увеличивает приток крови к половым органам и позволяет направить внимание туда, где разыгрывается главное действие. 5. Позанимайтесь спортом. Фитнес, особенно прямо перед сексом, помогаетвозбудиться и повышает вероятность оргазма. 6. Наденьте носки. Это и шуточный, и вполне серьезный совет. Наш мозг постоянно считывает сигналы тела — слишком жарко, холодно, светло, не так пахнет и так далее. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, отвлекаются во время секса и теряют «запал». Сфокусируйтесь на том, чтобы получить удовольствие. Если нужно выключить свет, остаться в футболке или надеть носки, так и сделайте. Оргазм придет, когда вы почувствуете себя комфортно и абстрагируетесь от всего, кроме секса. Еще больше открытий об этой и других сторонах женской сексуальности вы найдете в книге «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть». Это современное, честное издание, написанное ярким живым языком, которое способно добавить женщине уверенность в себе и сделать ее жизнь более полной.