Яну Кошкину довели до слез

Яна обратилась к подписчицам в Инстаграм с вопросом, приходилось ли тем плакать из-за поступков представителей сильного пола. Девушка разместила селфи со слезами на глазах.

Поклонники актрисы разделились на два лагеря. Первые не поверили в искренность чувств Кошкиной: «Если бы действительно довел до слез, даже в голову не пришло бы фоткаться! Показушница!»

Другие решили поддержать девушку и даже выразили готовность отомстить виновнику плохого настроения телеведущей: «Я вижу, Вы очень доверчивая и добрая девушка, раз решили поделиться своими эмоциями. Тому, кто это сделал, рано или поздно не поздоровится, дело даже не в потусторонних силах, просто такие люди часто создают себе проблемы сами. Был я рядом, он бы сильно пожалел об этом».