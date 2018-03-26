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Яну Кошкину довели до слез
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Яну Кошкину довели до слез 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Яна обратилась к подписчицам в Инстаграм с вопросом, приходилось ли тем плакать из-за поступков представителей сильного пола. Девушка разместила селфи со слезами на глазах.
Поклонники актрисы разделились на два лагеря. Первые не поверили в искренность чувств Кошкиной: «Если бы действительно довел до слез, даже в голову не пришло бы фоткаться! Показушница!»
Другие решили поддержать девушку и даже выразили готовность отомстить виновнику плохого настроения телеведущей: «Я вижу, Вы очень доверчивая и добрая девушка, раз решили поделиться своими эмоциями. Тому, кто это сделал, рано или поздно не поздоровится, дело даже не в потусторонних силах, просто такие люди часто создают себе проблемы сами. Был я рядом, он бы сильно пожалел об этом».
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