«Какая красивая пара!»: Джордж и Амаль Клуни восхитили поклонников

В Нью-Йорке, а также в других городах США и Канады прошел марш в поддержку ужесточения продажи и оборота оружия. В масштабной акции приняло участие огромное количество человек, а среди пришедших были замечены и мировые селебрити. К примеру, выразить гражданскую позицию пришла чета Клуни

Акция протеста под названием «Марш за наши жизни» прошел в Нью-Йорке и других крупных городах США и Канады. Событие привлекло не только простых граждан, но и многих знаменитостей, к которым, конечно, было приковано повышенное внимание прессы и обывателей.

Семейная пара Джорджа и Амаль Клуни поддержала акцию и появилась на улицах города на радость их многочисленным фанатам. И если раньше совместный выход четы порождал разговоры о том, как сдал и постарел именитый актер, выход на марш стал поистине триумфальным для обоих супругов. Джордж и Амаль изрядно утеплились, выйдя на улицы Нью-Йорка, и выбрали лаконичную и удобную повседневную одежду. Пользователи интернета сочли, что Амаль выглядит потрясающе, свежа и хороша, Джордж светится от счастья, а также подметили схожесть между мужем и женой.

«Мой любимый актёр. Амаль настоящая леди, они друг другу так подходят» «Амаль красивая шикарная» «Как из фильма! Такие красивые!» «Красивые и очень похожи!» «Какая красивая пара» «Амаль очень классно выглядит и оделась хорошо»

По фотографиям, заполонившим Инстаграм, видно, как счастливы супруги и как радостно проводят вместе время. Надеемся, отношения одного из самых привлекательных мужчин кинематографа и талантливого актера со своей красавицей-женой остаются крепкими, а их совместные выходы будут еще долго радовать фанатов. К тому же, публика с нетерпением ждет и фотографий наследников, которые появились у звездной четы в июне прошлого года.