7 признаков токсичных отношений

Вы встречаетесь с девушкой и по каким-то причинам понимаете, что у вас не все так гладко, как хотелось бы?

Самое время изучить этот список. Если вы увидите здесь знакомые ситуации — время бить тревогу! Вас постоянно критикуют

Каждый человек имеет право прийти на свидание со взъерошенными волосами или позволить себе серьезно порассуждать о политике, не подвергаясь при этом критике со стороны партнера. Человек, который хочет вас контролировать во всем, скорее всего, неподходящая кандидатура. Это свидетельствует о его неготовности принимать вас таким, каким вы являетесь на самом деле.

Если вы заметили этот признак у вашей второй половины — бегите. Вас не слушают и не интересуются вашими делами

Разговоры между двумя влюбленными очень важны для крепких и продолжительных отношений. Самые простые беседы о вашем любимом блюде или рассуждения о смысле жизни — все это способствует укреплению любовного союза. Так, вы не только узнаете какие-то факты друг о друге, но и глубоко проникаетесь всеми гранями душевной организации вашего партнера.

В случае, если человек рядом с вами превращает диалог в монолог, совсем не интересуется вашим мнением, настроением и делами на работе — это еще один важный сигнал к отступлению. Вас не знакомят с друзьями и членами семьи

Безусловно, на первом свидании вряд ли кто-то позовет вас знакомиться со всеми членами семьи. Но если отношения уже имеют какую-то историю, а ваш партнер еще не зовет вас на ужин с родителями или на вечеринки с друзьями, то перед вами очередной сигнал тревоги.

Присмотритесь повнимательнее, серьезно ли к вам относится ваша вторая половина, и готовы ли вы продолжать эти отношения. Вы — противоположности

Всем известная фраза «противоположности притягиваются», скорее всего, один большой миф. Если у вас не находится точек соприкосновения и общих интересов — это, определенно, тревожный звонок. Ваш партнер не способен идти на компромиссы

Залог крепких и счастливых отношений — умение спокойно договариваться, идти на компромиссы, а также открыто и честно осмыслять произошедшее, признавая свои ошибки. Ваш партнер недоволен собой и переносит на вас это чувство

Важно понимать, что никто из нас не идеален, и у каждого есть свои недостатки. Большой проблемой становится взаимодействие с тем партнером, который этого не понимает и использует вас, как средство восполнения своей страдающей самооценки.

Для здоровых отношений вы должны друг друга дополнять и мотивировать на новые свершения и позитивные изменения. Человек не должен вступать в любовные отношения в надежде, что его партнер станет хорошим инструментом для подпитки эго. Ваш партнер завидует, когда дела у вас идут хорошо

Партнер, который поступает подобным образом, является максимально неуверенным в себе человеком. Если он пытается минимизировать ваш успех или ведет себя обиженно, пассивно-агрессивно, ревниво или мрачно, то стоит основательно задуматься. Любящий человек должен быть искренне рад вашим успехам, а не раздражаться и страдать.