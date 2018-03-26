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Интимные инъекции: на что мы готовы ради оргазма
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Интимные инъекции: на что мы готовы ради оргазма 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Интимная пластика — уже давно перестала быть чем-то необычным и недоступным. С недавних пор популярность стала набирать операция по увеличению зоны G. Специалисты уверяют, что эта процедура должна помочь женщине получить настоящее удовольствие от секса и испытать оргазм.
Чтобы сделать зону G более доступной для тактильного воздействия при половом акте, в нее делают инъекции гиалуроновой кислоты. Это временно увеличивает размер зоны G. Проще говоря, происходит выпячивание — то есть приближение зоны G к члену во время секса, что теоретически должно обеспечить женщине вагинальный оргазм. Мы говорим именно теоретически, потому что на практике все возвращается к тому, что женский оргазм зависит от множества факторов. 1. Причиной отсутствия оргазма может быть «спящая» зона G. Поэтому ее необходимо пробудить, а точнее снять клиторальный якорь: научить мозг переносить точку оргазмичности с клитора на зону G. 2. На женский оргазм влияют как психологические, так и физиологические факторы: от психологического состояния женщины — психологические блоки и установки, до ее сексуального здоровья — состояние интимных мышц.
Прежде чем решиться на эту процедуру, попробуйте разобраться, что является истинной причиной отсутствия оргазма. Исследуйте свое тело, изучайте эрогенные зоны, тренируйте интимные мышцы. А если чувствуете, что проблема лежит в глубоко в психологии, обратитесь за помощью к специалисту. На тренинге «Пробуждение женского оргазма» мы подробно разбираем причины отсутствия оргазма у женщин. Рассказываем, как научиться «отключать голову» во время секса, как активировать свои эрогенные зоны, какие техники нужно применять для максимального удовольствия. Помните, если не разобраться, что именно мешает испытать оргазм, никакие волшебные операции и процедуры не помогут вам в решении этой проблемы.
Помогали разбираться в вопросах заветного женского удовольствия эксперты тренинг-центра «СЕКС.РФ».
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