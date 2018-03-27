Действенные советы для хорошего секса

Даже в самых любящих и страстных парах со временем интим может стать редкостью. Однако и в длительных отношениях можно сохранить желание к сексу, не превращая его в рутину, а секретами успеха поделились эксперты. Фантазии

Если партнеры полностью доверяют друг другу, им стоит быть полностью открытыми и выходить из зоны комфорта ради экспериментов. Такой подход не просто поможет восстановить былой интерес к сексу, но и подтолкнет к решению проблем с общением. Спонтанность

Некоторым парам стоит отказаться от привычки планировать секс и чаще поддаваться желанию. Иногда спонтанность вызывает бурю эмоций и помогает стать ближе друг к другу. Новизна

Для некоторых пар не подходит страстный и чувственный секс, который со временем перерастает в обязанность. Иногда попытки попробовать новое помогают исправить ситуацию и оживить отношения. Оргазм

Для многих пар, которые вместе длительное время, оргазм постепенно отошел на второй план, и они предпочитают во время секса наслаждаться телами друг друга. Стоит помнить, что секс является приятным развлечением и способом больше сблизиться, поэтому важно думать не только о конечной цели. Разговоры

Откровенность в отношениях всегда идет только на пользу, и это касается также секса. Многие пары, которые состоят в отношениях долгие годы, отмечают, что обсуждение процесса помогает не только узнать предпочтения друг друга, но и ощутить накал страстей.