44-летняя Хайди Клум больше не скрывает своих чувств к 28-летнему возлюбленному 

Сегодня в сети появились фотографии целующейся Хайди Клум с новым 28-летним бойфрендом Томасом Каулитцем. Слухи об их романе ходят уже давно, но так открыто они свои чувства ранее не проявляли.44-летняя Хайди Клум больше не скрывает своих чувств к 28-летнему возлюбленномуПоследний раз пару засекли 14 марта в Западном Голливуде. А сегодня, пока у Хайди появился перерыв во время съемок шоу America`s Got Talent, пара предалась чувствам и стала целоваться у всех на виду. Не так давно, Хайди писала у себя в Инстаграме, что она одинока, но не прочь вновь завязать роман. Похоже, Томас не растерялся, и оказался в нужное время в нужном месте. Напомним, что 44-летняя модель дважды была замужем. У нее четверо детей.