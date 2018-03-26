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44-летняя Хайди Клум больше не скрывает своих чувств к 28-летнему возлюбленному
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44-летняя Хайди Клум больше не скрывает своих чувств к 28-летнему возлюбленному 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Сегодня в сети появились фотографии целующейся Хайди Клум с новым 28-летним бойфрендом Томасом Каулитцем. Слухи об их романе ходят уже давно, но так открыто они свои чувства ранее не проявляли.44-летняя Хайди Клум больше не скрывает своих чувств к 28-летнему возлюбленномуПоследний раз пару засекли 14 марта в Западном Голливуде. А сегодня, пока у Хайди появился перерыв во время съемок шоу America`s Got Talent, пара предалась чувствам и стала целоваться у всех на виду. Не так давно, Хайди писала у себя в Инстаграме, что она одинока, но не прочь вновь завязать роман. Похоже, Томас не растерялся, и оказался в нужное время в нужном месте. Напомним, что 44-летняя модель дважды была замужем. У нее четверо детей.
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