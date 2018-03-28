Хайди Клум предпочитает бойфрендов помоложе

Топ-модель Хайди Клум (Heidi Klum) в свои 44 года может дать фору девушкам лет на 15 моложе. И гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц (Tom Kaulitz) это подтвердит. На днях Хайди застали в объятиях 28-летнего музыканта.

Слухи о романе Клум с музыкантом появились в начале марта. А на днях модель и гитариста папарацци сфотографировали в момент нежного поцелуя в перерыве съемок телешоу America’s Got Talent. Похоже, пара вовсе не собирается скрывать отношения.

Напомним, в последнее время Хайди предпочитает встречаться с мужчинами как минимум лет на 10 моложе нее. На протяжении трех лет она встречалась с 31-летним Вито Шнабелем (Vito Schnabel). Летом 2016 года даже появились слухи о скорой свадьбе, но Хайди посмеялась над сплетнями. «Не надейтесь. Я клялась в вечной любви уже дважды, и сами видите, что из этого получилось. Так что замуж я больше не пойду», — заявила звезда.

В сентябре прошлого года Клум заявила о расставании с Вито. По словам звезды, они с молодым человеком взяли тайм-аут. «Думаю, это действительно важно в нужный момент взять паузу и порефлексировать», — поясняла модель. Но как теперь стало ясно, долго Хайди не рефлексировала.

Источник фото: Globallookpress.com