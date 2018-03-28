Возраст ни по чем: Какие известные женщины предпочитают молодых возлюбленных 

Зрелые и уже состоявшиеся по всем статьям женщины очень часто выбирают в качестве спутников жизни мужчин, которые значительно младше. Кто-то подпитывается их задором, кто-то чувствует себя привлекательнее рядом с молодым спутником, кому-то нравится исполнять роль наставницы и матери, когда родные дети уже давно упорхнули из родительского гнезда. Возраст ни по чем: Какие известные женщины предпочитают молодых возлюбленныхУ подобного выбора десятки причин, каждая женщина
руководствуется исключительно своими интересами и принципами, поэтому мы сегодня не будем разбираться во всех превратностях и особенностях женского
мироустройства, а вспомним знаменитых дам, которые предпочли ровесникам
молодых ухажеров. Хайди Клум По последним данным вездесущих папарацци, 44-летняя
топ-модель Хайди Клум встречается с гитаристом « Tokio Hotel » Томом Каулитцом. Том,
некогда кумир всей эмо-молодежи, моложе Хайди на 16 лет. Впрочем, он не первый
молодой возлюбленный топ-модели. Не так давно Хайди рассталась с 31-летним Вито
Шнобелем.
Шэрон Стоун Актриса в свои 60 лет продолжает сниматься в кино,
отлично выглядит и нравится мужчинам всех возрастов. Новый возлюбленный
актрисы, 41-летний итальянский предприниматель Анджело Боффа, до отношений с Шэрон практически не появлялся в светской хронике и СМИ провели настоящую
розыскную операцию, чтобы установить его личность. Сейчас папарацци активно
преследуют пару, а сама Шэрон говорит, что любовь и поддержка бойфренда помогли
ей перебороть страх перед возрастом.
Бритни Спирс Бритни Спирс, реабилитировавшаяся после неудач в карьере, на данный момент встречается с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Сэм младше певицы на 12 лет, но похоже является для неё авторитетом в вопросах спорта. Отношения с Сэмом помогли Бритни восстановить прежнюю фигуру, она активно пропагандирует
здоровый образ жизни и делится с фанатами видео со своих тренировок.
Результат их работы и благотворного влияния Асгари можно увидеть в фотосессии
Бритни для Kenzo.
Моника Беллуччи Моника Беллуччи — яркий пример того, что время совершенно не властно над итальянками. В свои 53 года она снимается в самых смелых и откровенных образах для фотосессий, играет девушку Джеймса Бонда и объявляет об отношениях с новым мужчиной, который, по словом актрисы, изменил её жизнь.
Избранником Моники стал 44-летний французский актер Жиль Леллуш.
Дженнифер Лопес 48-летняя Дженнифер Лопес и её возлюбленный 42-летний
баскетболист Алекс Родригес не скрывают своих отношений и активно покупают
совместную недвижимость, самолеты для путешествий всей семьей и судя по всему
отлично проводят время вместе. Пресса несколько раз пыталась обручить пару и пророчила скорую свадьбу, но сама Дженнифер признается, что они не собираются
торопить события.
Шакира Десятилетняя разница в возрасте у Шакиры и её мужа
футболиста Жерара Пике не стала преградой для создания семьи. Звездная пара
счастлива вместе и воспитывает двоих сыновей, хотя пресса с завидной
регулярностью разводит их. Судя по всему, такая активность со стороны СМИ порядком надоела Шакире и она обратилась в полицию с жалобой на навязчивого
папарацци, который преследовал её семью.