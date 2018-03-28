Возраст ни по чем: Какие известные женщины предпочитают молодых возлюбленных

Зрелые и уже состоявшиеся по всем статьям женщины очень часто выбирают в качестве спутников жизни мужчин, которые значительно младше. Кто-то подпитывается их задором, кто-то чувствует себя привлекательнее рядом с молодым спутником, кому-то нравится исполнять роль наставницы и матери, когда родные дети уже давно упорхнули из родительского гнезда. Возраст ни по чем: Какие известные женщины предпочитают молодых возлюбленныхУ подобного выбора десятки причин, каждая женщина

руководствуется исключительно своими интересами и принципами, поэтому мы сегодня не будем разбираться во всех превратностях и особенностях женского

мироустройства, а вспомним знаменитых дам, которые предпочли ровесникам

молодых ухажеров. Хайди Клум По последним данным вездесущих папарацци, 44-летняя

топ-модель Хайди Клум встречается с гитаристом « Tokio Hotel » Томом Каулитцом. Том,

некогда кумир всей эмо-молодежи, моложе Хайди на 16 лет. Впрочем, он не первый

молодой возлюбленный топ-модели. Не так давно Хайди рассталась с 31-летним Вито

Шнобелем.

Шэрон Стоун Актриса в свои 60 лет продолжает сниматься в кино,

отлично выглядит и нравится мужчинам всех возрастов. Новый возлюбленный

актрисы, 41-летний итальянский предприниматель Анджело Боффа, до отношений с Шэрон практически не появлялся в светской хронике и СМИ провели настоящую

розыскную операцию, чтобы установить его личность. Сейчас папарацци активно

преследуют пару, а сама Шэрон говорит, что любовь и поддержка бойфренда помогли

ей перебороть страх перед возрастом.

Бритни Спирс Бритни Спирс, реабилитировавшаяся после неудач в карьере, на данный момент встречается с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Сэм младше певицы на 12 лет, но похоже является для неё авторитетом в вопросах спорта. Отношения с Сэмом помогли Бритни восстановить прежнюю фигуру, она активно пропагандирует

здоровый образ жизни и делится с фанатами видео со своих тренировок.

Результат их работы и благотворного влияния Асгари можно увидеть в фотосессии

Бритни для Kenzo.

Моника Беллуччи Моника Беллуччи — яркий пример того, что время совершенно не властно над итальянками. В свои 53 года она снимается в самых смелых и откровенных образах для фотосессий, играет девушку Джеймса Бонда и объявляет об отношениях с новым мужчиной, который, по словом актрисы, изменил её жизнь.

Избранником Моники стал 44-летний французский актер Жиль Леллуш.

Дженнифер Лопес 48-летняя Дженнифер Лопес и её возлюбленный 42-летний

баскетболист Алекс Родригес не скрывают своих отношений и активно покупают

совместную недвижимость, самолеты для путешествий всей семьей и судя по всему

отлично проводят время вместе. Пресса несколько раз пыталась обручить пару и пророчила скорую свадьбу, но сама Дженнифер признается, что они не собираются

торопить события.

Шакира Десятилетняя разница в возрасте у Шакиры и её мужа

футболиста Жерара Пике не стала преградой для создания семьи. Звездная пара

счастлива вместе и воспитывает двоих сыновей, хотя пресса с завидной

регулярностью разводит их. Судя по всему, такая активность со стороны СМИ порядком надоела Шакире и она обратилась в полицию с жалобой на навязчивого

папарацци, который преследовал её семью.