15 фраз, которые не нравятся мужчинам

Как известно, одну и ту же информацию можно преподнести по-разному. Конечно, многое зависит от отношений в паре и от общего культурного уровня. Но есть фразы, которые бесят буквально каждого мужчину.

Нам нужно серьезно поговорить…

От одной формулировки становится не по себе. Представьте, к примеру, что начальник или близкая подруга так начнут диалог с вами. Мозг сразу непроизвольно генерирует миллион не самых оптимистичных вариантов развития событий. Мужчина, услышав такое, заранее впадает в панику. Хуже может быть только сообщение с подобной новостью, отправленное ему на телефон. Даже если предстоит действительно важный разговор, лучше перейти сразу к делу.

Ты правда меня любишь?

Давайте честно: в большинстве случаев женщина заранее знает ответ. Мало кого убедят слова, если действия говорят об обратном. Если отношение мужчины вызывает у вас сомнения, то он и сам сомневается в собственных чувствах. А своим вопросом вы буквально припираете его к стенке и требуете признаний. Вот именно в этот момент он вас точно не любит: вы ставите его в неловкое положение.

Ты меня не любишь!

Эти слова, брошенные в ссоре или сказанные в шутку, кроме раздражения не вызывают никаких эмоций. Особенно мужчину возмутит такое заявление, если он всеми силами старается угодить своей женщине. Ну а если они правдивы, то тем паче, как известно, правда глаза колет.

До меня ты любил кого-то так же сильно?

А это вам зачем? Чтобы вспомнил, кого любил, и начал сравнивать? А вдруг не в вашу пользу? Рассуждать о своих чувствах мужчины не любят. Даже если он и любил кого-то, то наверняка тактично промолчит, чтобы вас не обидеть и не задеть. К чему вспоминать прошлое? Сейчас он с вами.

Ты мне когда-то изменял?

Этот вопрос способен пробудить целую бурю негативных эмоций. Если что-то и было, скорее всего, вам в этом никто не признается, поэтому спрашивать бессмысленно. Если ничего не было, вы оскорбите человека недоверием. Вдруг мы расстанемся? Это вы его запугиваете или от него требуете гарантий, дать которые, он, в принципе, не в силах? Все это начинает тяготить и приводит к ненужным размышлениям. Зачем? Если все хорошо сейчас, зачем планировать плохое?

О чем ты сейчас думаешь?

Если ему захочется чем-то поделиться, он это сделает без дополнительных расспросов, сам. Во всех остальных случаях мужчина может воспринять такие вопросы как излишнюю навязчивость и вторжение в его личное пространство.

Кто тебе звонит?

Ни одному мужчине не понравятся, когда его контролируют, особенно так неприкрыто. Поэтому кроме раздражения такой чрезмерный интерес не приведет ни к чему.

А вот мой бывший…

Чтобы вы ни сказали после словосочетания «мой бывший», лучше уже не будет. Даже если вы говорите, что бывший, по сравнению с нынешним, был полнейшим уродом, зачем вы вообще о нем вспомнили? Вас что-то сейчас не устраивает?

А вот Ивановы…

…Купили дачу. Три раза в год ездят в отпуск. Рискнули родить пятого. Сравнение с кем-то действует на нервы и редко мотивирует. Мужчине вряд ли захочется свернуть горы после таких рассказов, скорее наоборот. Лучше хвалить своего мужчину, чем обсуждать чужого.

Ты этого не умеешь

Заявление такого плана здорово бьет по мужской самооценке и заставляет сомневаться в себе. Для сильного пола женщина — это неиссякаемый источник вдохновения, нередко только она одна и способна вселить уверенность в мужчину, поэтому ему вдвойне обидно слышать такую жесткую критику.

Если он не может вкрутить лампу или повесить полку, можно вызвать мастера. Если он не умеет зарабатывать деньги (достаточные, по вашим меркам), то зачем вы с ним вообще связались? Надеялись обучить?

Я думаю, тебе не стоит общаться с твоим другом

Даже если вам кажется, что друг негативно влияет на любимого, говорить об этом в лоб не стоит. Придется тщательно подготовить почву для такой беседы. Но нужно понимать, что выбирать, с кем общаться, а с кем нет, мужчина будет сам.

Я толстая?

Мужчине тяжело подобрать слова так, чтобы не обидеть женщину и при этом остаться объективным. Не мучайте его, купите весы.

Какой цвет лучше: фисташковый или изумрудный?

Это слишком сложно для него. Вряд ли он будет тратить время и всерьез размышлять, подойдет ли вам изумрудное бархатное платье или краска фисташкового цвета на кухню. К тому же он прекрасно знает, что единственно правильное мнение в этом вопросе — ваше. И до ужаса боится его не угадать

Помой посуду

Пусть бесится. Но кто-то же должен ее помыть!