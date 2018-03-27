8 причин не брать тайм-аут в отношениях

«Мне нужна пауза, чтобы все обдумать. Давай расстанемся на две (три, четыре) недели и немного отдохнем друг от друга». Не уловка ли это, чтобы смягчить расставание или попробовать встречаться с кем-то еще и посмотреть, как пойдет, а не получится — вернуться? Вот несколько причин, объясняющих, почему «взять тайм-аут» и «немного пожить раздельно» может быть не самой хорошей идеей.

Тайм-аут распахивает двери взаимному недопониманию, и это испортит то, что осталось от ваших отношений. Вы можете по‑разному понимать, каковы правила у этой игры, если только не договоритесь об этом четко и ясно. Должны ли вы хранить верность друг другу? Должны ли вы поехать на праздник к его родным, на который вас позвали еще до этого? Можете ли вы по-прежнему обратиться к нему в экстренной ситуации?

О чем бы вы ни условились, если один из вас переспит с кем-то в период временного расставания, это все равно будет выглядеть как измена. Лучше уж не рисковать потерять близкого человека из-за мимолетной интрижки. Это не видеоигра: нельзя временно выйти из нее, поиграть в другую, а потом снова вернуться к прежней.

Сама по себе пауза в отношениях не решит проблем. Это не решение, это попытка его отложить, и работать над отношениями все равно придется. Когда вы только-только снова сойдетесь, все будет прекрасно, потому что вы соскучились друг по другу. Но затем, если ничего не предпринимать, все снова станет, как было. Люди не меняются только из-за того, что немного пожили врозь.

Если вам удастся продолжить отношения, этот период останется печальной страницей вашей истории. Которая рискует стать той старой обидой, которую припоминают друг другу во время ссор.

В этой ситуации вы не на равных: тот, кто предложил «пожить немного врозь», имеет неоспоримые преимущества и может диктовать свои условия. Это не очень-то справедливо.

Это не очень зрелый ход. Если вы хотите расстаться — расстаньтесь сразу, не продлевайте агонии. Если хотите сберечь отношения — подумайте, как прийти к соглашению. Хотите выпустить пар — проведите пару дней порознь. Не обязательно устраивать паузы на месяц, во время которых вы успеете только накрутить себя еще больше.

Крепкой парой вас делает способность смотреть неприятностям в глаза, а не отводить взгляд, делая вид, что все хорошо. Если у вас проблемы — встретьте их лицом к лицу, это будет куда эффективнее.

Если вам нужно время на то, чтобы поработать над собой, небольшого перерыва все равно будет недостаточно. Нельзя стать лучшим спутником жизни за несколько недель молчания. Перемены происходят постепенно, так что если вы настроены на сохранение отношений — наберитесь терпения.