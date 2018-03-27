Идеальный мужчина и худший любовник: как быть?

Большинство женщин предпочтут бесследно исчезнуть из жизни такого мужчины, не подозревая, что ситуацию можно кардинально поменять.

Бывало у вас такое? И цветы он дарит, и комплименты говорит, завтраки готовит, мусор выносит без напоминания, а грязные носки складывает прямо в корзину для белья. С вашим отцом он на короткой ноге, а мама в нем души не чает. Подружки, пребывая в светлой зависти, с открытым ртом слушают об очередном его романтическом подвиге. И, казалось бы, все замечательно! Вы нашли идеального мужчину, который любит вас и которого любите вы, но… Вот незадача: в постели он не герой. Что делать, если мужчина не устраивает в сексе? Как понять, откуда растут ноги у ночей, не настолько жарких, какими ты их себе представляла? На эти вопросы редакция нашла ответы вместе с экспертами центра семейного и сексуального образования Secrets.

Для начала расслабьтесь и знайте, что вы не одиноки в своем «горе». Очень многие женщины не могут похвастаться тем, что они на сто процентов удовлетворены в интимном плане, однако с этим можно и нужно работать. Запомните, как мантру, раз и навсегда и повторяйте в самые трудные минуты жизни: каждая женщина способна получить оргазм, если трудности не связаны с заболеваниями.

Перед тем как переходить к непосредственному решению проблемы, необходимо разобраться в первопричине отсутствия удовольствия и, как следствие, разрядки во время секса. Спросите себя: испытывали ли вы оргазм раньше? Достигали ли вы его во время секса с другими мужчинами? Способны ли вы сами довести себя до оргазма? Ответив на эти вопросы, вы поймете, в чем именно заключена проблема: стал ли причиной отсутствия оргазмов партнер или вашасексуальность до сих пор не пробуждена.

В первом случае если вы знаете, что наслаждаться близостью не получается с конкретным мужчиной, самым простым и действенным методом для исправления ситуации будет sex-talks. И речь не о горячих СМС, когда он на совещании, а о важности обычных разговоров о сексе, которые напрямую влияют на качество интимной жизни.

Во-первых, важно понимать, что если вы скажете мужчине, что он мог бы что-то делать по-другому, чтобы секс стал лучше, то это не оттолкнет его от вас. В отношениях, которые строятся на доверии и открытости, обычно принято, чтобы один партнер заботился о другом и наоборот. Знайте, что все будет прекрасно, если вы, попросив своего мужчину о чем-то, будете уверены, что он вас понял и услышал.

Если вы хотите что-то объяснить словами, лучше использовать правило «плюс плюс», то есть начать с того, что вам было очень хорошо, но удовольствие будет больше, если он в следующий раз сделает вот так-то и так-то. При этом важно помнить, что критика воспринимается конструктивно только тогда, когда до и после нее следует похвала.

Дело в том, что женский оргазм устроен гораздо сложнее, чем мужской. Мы и сами порой не знаем, что конкретно нас возбуждает и от каких действий мужчины в постели мы приходим в экстаз, а уж для мужчин наш оргазм — это вообще великая тайна и чудо из чудес. И вы значительно облегчите ему задачу, если подскажешь, что с вами нужно заниматься сексом так, а не иначе.

Sex-talks не заканчивается на этапе разговоров. Дело в том, что коммуникация о сексе — это не только слова. Язык тела зачастую может сказать в разы больше, чем словесные рекомендации. Лучший способ показать, что тебе нравится в постели, а что нет, — это использовать невербальные жесты непосредственно во время секса.

Например, учащенное дыхание, раскрытые и направленные в сторону мужчины бедра подскажут ему, что он все делает правильно и ему стоит продолжать. Стоны также дадут понять партнеру, что он движется в правильном направлении. Знаете это правило фотографии, когда для того, чтобы визуально сделать какую-то часть тела больше, нужно приблизить ее ближе к камере? Точно так же и в сексе. Если вы хтите, чтобы партнер ласкал грудь, достаточно ближе наклониться к его лицу, и он практически инстинктивно поймет, что от него требуется. Если же вам не нравятся какие-то действия, необязательно сразу пускаться в обвинения, достаточно просто немного отстраниться от мужчины телом так, чтобы ему стало неудобно продолжать движение в данной позиции, и он на невербальном уровне поймет, что вам это не нравится.

Но что делать, если коммуникация с партнером уже налажена, а оргазмов все равно нет? Ответ лежит на поверхности: нужно обратить внимание на себя. Методика пробуждения эрогенных зон достаточно проста, и если уделять внимание своему телу регулярно, результат не заставит себя ждать.

Лучший способ изучить себя — это мастурбация и самомассаж, в процессе которых эрогенные зоны будут реагировать на прикосновения и ласки, а вы станете более раскрепощенной и сможете понять, как научить партнера ласкать вас так, как вам нравится.

WMJ.RU

Проблема достижения оргазма может быть скрыта в ослабленных интимных мышцах, и тогда на помощь вам могут прийти регулярные тренировки. Использование вагинальных шариков или тренажеров приведет мышцы в тонус, позволит крови лучше циркулировать в области органов малого таза, что благоприятно скажется не только на возбуждении, но и на ощущениях во время секса.

Напоследок стоит сказать, что отчаиваться, если сексуальная жизнь с партнером пока не приносит плодов в виде заветных оргазмов, не нужно! Коммуникация и самопознание смогут решить эту проблему в два щелчка, если вы, конечно, все сделаете правильно.