Знакомство по интернету: личный опыт

Приложение Tinder постоянно критикуют. Вроде как и толку от него никакого, только поток свиданий с непонятными людьми, и ищут там все исключительно отношений на одну ночь, и вообще, нет качественной рыбы, так, рыбешка, а у нормальных людей все происходит в реальной жизни. В какой-то мере, все это правда, но все жеTinder — это прекрасное изобретение. Полезное. Вопрос лишь в том, как и где его использовать.

Итак, приложение я поставила себе сразу после переезда в Испанию. Собрала красивые фотографии, добавила смешное описание, то есть честно сказала, что я журналист и люблю пошутить (и посмеяться) и стала «свайпить». Матчей было миллион. Один оказался самым забавным, к тому же хорошо знал английский, а испанский мой в то время был на уровне «заказать еду и обсудить погоду».

С юристом из Мадрида, который к тому же обожает кино, мы переписывались несколько дней, он уже собрался ко мне ехать, но тут я сказала, что у меня есть ребенок. Юрист исчез мгновенно и больше не появлялся. Так я выучила свой первый урок и добавила в профиль фотографию, на которой обнимаю сына (так, чтобы его лица не было видно). Хоть в Европе мужчины гораздо спокойнее относятся к наличию у женщины детей, но для некоторых это все еще проблема.

Урок 1: Сразу говорить о том, что у тебя есть дети (и о других важных вещах)

Следующий мой «матч» был из Австралии. Бывший брокер, который решил сменить специализацию и отправился изучать возобновляемую энергию. Мы оба какое-то время жили в Париже, обожали старый рок и комедийные сериалы, красное вино и хороший сыр, любили путешествовать налегке.

Все очень хорошо начиналось, но однажды он повел себя неадекватно. Даже озвучить не могу, просто стало очевидно, что он не очень стабилен и точно не подходит для отношений. Мы остались друзьями. Без шуток.

Урок 2: Да, в Тиндере бывают странные люди. Как и везде

С третьей попыткой мы очень долго переписывались обо всем на свете: от русской литературы до фильмов Херцога. Он был умен, симпатичен, с хорошим чувством юмора и очень красивым голосом. Этим красивым голосом он начитывал мне стихи в аудиосообщениях.

Длилось это все почти месяц: мы никуда не торопились и растягивали удовольствие. Наконец я не выдержала и предложила встретиться. День икс был назначен, план составлен. Любитель Достоевского ждал меня возле Альхафареи в Сарагосе. И не произошло ни-че-го, никакой химии. Он оказался очень милым парнем не в моем вкусе.

Урок 3: Не надо откладывать встречу, все равно по переписке вы ничего не поймете!

Следующий кандидат был архитектором, умным и милым, к тому же у него тоже был сын четырех лет. Мы несколько раз попили в кофе и в итоге решили прогуляться вместе с детьми. Дети подружились, все складывалось идеально.

В какой-то момент он достал из сумки шоколадный кекс и протянул своему ребенку, не спросив у меня ничего, не предложив поделиться. Мой сын, конечно, потребовал кекс. В округе не было никаких магазинов, так что я не могла ничего ему предложить. Ну кроме моего удивления. Он плакал от обиды. Наверное, в этом нет ничего страшного, но я сразу представила наше совместное будущее, в котором каждый будет покупать один кекс только своему ребенку и как-то остыла.

Урок 4: Обращать внимание на детали

Попытка номер пять была многообещающей. Мы работали в одной сфере, у нас была масса общих тем для разговоров, ну и дети от первых браков: у него — девочка, у меня — мальчик. Дети подружились мгновенно и занимались друг другом, так что нам в каком-то смысле было даже удобно проводить время вместе.

С его дочкой я могла выбирать платья и разговаривать про балет, чего мне не хватало в моем мальчиковом царстве. Ну и он всегда покупал два кекса, две шоколадки, две игрушки — полный социализм, да еще с налетом романтики.

В какой-то момент я улетела на каникулы в Москву. Мы разговаривали каждый день и даже придумали совместный проект. И в какой-то момент он заявил мне, что не хочет официальных отношений. Что он влюблен в меня, и я прекрасна, но вот отношений-отношений он не хочет, и все. Потом долго извинялся и пытался все вернуть, но было уже немного поздно.

Урок 5: Проговаривать намерения (звучит как совет от бабушки, но лучше сразу выяснить, кто ищет любовь, а кто — неизвестно что)

Шестая история была самой занимательной. Мы переписывались два месяца. Потом начали созваниваться. Разговаривали по нескольку часов обо всем на свете и ни о чем. Возникло то самое ощущение, что вот наконец-то тебя понимают. Потом оказалось, что он удалил приложение после того, как мы познакомились, почти сразу, решил, что искать ничего больше не будет.

Через четыре месяца мы наконец-то встретились в настоящей жизни (не потому что я не выучила урок, а потому что были в разных странах), и с тех пор почти не расстаемся. Собираемся жить долго и счастливо и умереть в один день (может и не выйдет, кто знает). Так что спасибо, Тиндер! Happy End!