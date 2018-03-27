Сати Казанова рассказала, как разница в культурах укрепляет ее брак

Известная певица Сати Казанова в прошлом году вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо . Не всегда у пар, выросших в разных культурах, в отношениях все идет гладко, но, кажется, к Сати и ее супругу это совершенно не относится. Певица рассказала подписчикам, что эти различия, наоборот, помогают укреплять их брак.

В конце прошлого года брак Сати привлек к себе много внимания, ведь певица вышла замуж четыре раза за два месяца, сыграв каждую свадьбу по разным традициям. Супруги пошли на это, чтобы разделить свое счастье с как можно большим количеством близких. В своем Инстаграме Казанова часто размышляет на тему любви и описывает значимые моменты своего общения с мужем. В новой публикации она решила порассуждать, на чем строятся самые крепкие союзы и что может им помешать. По мнению певицы, крайне важно, чтобы супруги по жизни смотрели в одну сторону и были объединены общими ценностями.

Сати говорит и о том, что точное совпадение во всех привычках и мелочах вовсе необязательно. Наоборот, какие-то различия вносят в жизнь разнообразие и помогают узнавать новое. В качестве примера она привела свои собственные отношения. «Например, такая расхожесть наших культур с мужем дает нам обоим прекрасную возможность учиться чему-то новому, чего нет в нас. Я обретаю такие качества как системность, становлюсь более дисциплинированной и даже пунктуальной.» Поклонники Сати поддержали подобный взгляд на отношения и подтвердили его уже своими примерами. И, конечно же, подписчики в очередной раз порадовались, что певица и ее супруг смогли образовать столь гармоничную пару, даже несмотря на разность менталитетов.

«Прекрасно! Это потому что, вы одно с ним целое!» «Я считаю что характер может быть и противоположным, но обязательно должны быть общие интересы. Чтобы вас объединяло.» «Если в семье каждый одеяло тянет в свою сторону, от этого не жди ничего хорошего, муж и жена должны дополнять друг друга во всём, вот тогда семья единая и крепкая.» «Сати, Вы конечно же правы! Только два абсолютно разных человека идущих в одном направлении и к одной цели, могут создать крепкий гармоничный союз. »

Поклонники звезды с нетерпением ждут прибавления в семье певице. Не так давно СМИ сообщили о беременности Сати Казановой, однако официального подтверждения или опровержения домыслов пока не было.