Самые скандальные разводы: 6 звездных пар, чье расставание наделало много шуму

А ведь прав был Толстой, который уверял, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Начинается все примерно одинаково, а вот заканчивается по-разному: кто-то расстается очень тихо и даже потом умудряется прекрасно общаться с бывшими (мы писали о звездных парах, которые дружат после развода), а чья-то семейная драма становится настолько громкой, что не сходит с первых полос газет. В день рождения Никиты Джигурды (27 марта артисту исполняется 57 лет) «Летидор» решил рассказать о знаменитостях, чье расставание в силу тех или иных причин можно назвать как минимум громким и как максимум скандальным. Никита Джигурда и Марина Анисина

Фото: Starface.ru Пожалуй, разобраться в этой истории сложно не только поклонникам пары, но и самим бывшим супругам. А как все красиво начиналось: познакомились в 2007 году на ледовом шоу, где танцевали вместе (кстати, при первой же встрече Никита Джигурда заявил Марине Анисиной, что хочет от нее ребенка), спустя год они поженились, родили двоих детей — сына Мик-Анжеля (появился на свет в 2009 году) и дочь Эву-Владу (родилась в 2010 году). Влюбленный Джигурда посвящал своей музе стихи и песни, во всеуслышание называл олимпийскую чемпионку в танцах на льду Богиней! Казалось бы, живи и радуйся!

Но всем известно, что жизнь с творческими людьми — это американские горки, когда от любви до недопонимания меньше одного шага!

В октябре 2016 года Марина Анисина подала на развод, пояснив, что приняла это решение по причине «разного понимания семьи, роли супругов в семье». Потом семейная драма стала обрастать новыми подробностями. Как рассказала Марина Анисина в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» в декабре 2016 года, атмосферу в их доме сложно было назвать спокойной и уютной. Фигуристка поведала об увлечении эпатажного мужа каббалой, о его отношениях с наркотиками и об агрессивном поведении:

Он бегал за мной с ножом по квартире. Махал им у меня перед глазами. Хотя он кричал: «Не бойся, Анисина, если я кого и зарежу, то только себя». Но мне было очень страшно. Вдруг пырнет?

Также фигуристка вспомнила случай в ресторане, когда муж ее ударил лбом в лоб… Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) 31 Авг 2017 в 3:05 PDT Но вы удивитесь: несмотря ни на что, паре удалось начать все сначала — Марина простила отца своих детей. И не просто простила, а решилась на третью беременность! Удивительно, что все эти события происходили на фоне бракоразводного процесса! По крайней мере, в интервью « Московскому Комсомольцу » адвокат Сергей Жорин , который занимался этим делом, заявил, что 17 марта 2017 года брак Анисиной и Джигурды был расторгнут:

Мне странно, кто пустил слух, что развод не состоится. Мой коллега в пятницу присутствовал в Красногорском городском суде, где официально зарегистрировали развод Анисиной и Джигурды. Так что в этой эпопее поставлена точка.

Как оказалось, эта точка была поставлена только на бумаге. На деле страсти продолжали кипеть. В конце мая 2017 года Джигурда заявил, что его жена потеряла ребенка на позднем сроке. А в июне фигуристка написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заступиться за ее семью. Заключительная ли это серия эпопеи или начало следующего сезона, скорее всего, мы скоро узнаем. Борис Грачевский и Анна Панасенко

Фото: Starface.ru К этой паре с самого начала их отношений было приковано внимание прессы. Еще бы, ведь художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» старше своей избранницы на 35 лет! Журналисты неустанно перемывали косточки юной харьковчанке Анне, которая настолько очаровала Бориса Юрьевича, что он повел ее под венец, а в 63 года в третий раз стал отцом (напомним, в 2012 году у супругов родилась дочь Василиса). Но, к сожалению, счастье новоиспеченной семьи длилось недолго. Наверняка вы сейчас подумаете о весомой разнице в возрасте, о возможных корыстных мотивах со стороны девушки… Но в своем интервью журналу «Караван историй» летом 2014 года (его Борис Грачевский дал уже после развода) режиссер уверял, что их чувства были взаимны и абсолютно лишены какой-либо фальши. По мнению режиссера, брак дал трещину из-за любви Анны к клубной жизни:

Дочке не исполнилось и года, как молодая мама вовсю окунулась в московскую ночную жизнь. Васенька оставалась на попечении бабушки, моей тещи.

Отношения влюбленных стали ухудшаться день ото дня. Пресса муссировала эту тему как могла. После появляющихся в эфире программ и публикаций в СМИ у поклонников пары возникало еще больше вопросов. В интервью журналу «Антенна» в феврале 2014 года Анна Грачевская высказала свое мнение относительно случившегося:

Когда появилась Василиса, у меня произошла переоценка ценностей, я поняла, как сильно хочу, чтобы Вася, когда вырастет, могла в равной степени гордиться и мамой, и папой. Конечно, хотелось бы, чтобы мной гордился и муж. Вот здесь и возникло недопонимание, Борису неинтересно то, к чему стремилась я. Его устраивало, что мои увлечения были как хобби, но не более того. А у меня стало получаться — и мне это очень нравилось.

Публикация от Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) 2 Янв 2018 в 8:41 PST Но, судя по интервью Грачевского журналу «Караван историй», которое вышло спустя несколько месяцев с момента публикации беседы с Анной, дело было не в творческих стремлениях девушки:

Она рассказывает журналистам о причинах нашего развода. Якобы я против ее актерской деятельности и даже насмехался над ее стремлениями делать карьеру и творить. Но я-то знаю правду. Поэтому слова о творческих разногласиях выглядят абсолютной нелепицей, а то и вообще — очередной ложью.

Разумеется, каждый из бывших супругов остался при своей правде. Но, по всей видимости, сейчас прошлое больше не интересует ни Анну, ни Бориса. В июне 2016 года Грачевская вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина , а в конце августа 2017 года Грачевский женился на Екатерине Белоцерковской (девушка значительно моложе своего звездного супруга). Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин

Фото: Instagram@germanicaislove_official; www.facebook.com_vadim.lyubushkin

Начнем с финала. Во-первых, этот брак просуществовал всего полгода. Во-вторых, отношения распались, когда известный режиссер носила под сердцем ребенка. В-третьих, причина развода оказалась более чем сенсационной (и это не банальная измена). Валерия и Вадим поженились спустя всего пять месяцев после знакомства (напомним, молодые люди впервые увидели друг друга в 2015 году во время съемок проекта «Танцы со звездами»). Гай Германика не скрывает, что многие знакомые пытались отговорить ее от столь стремительного решения. Мало того, за пару дней до свадьбы выяснилось, что танцор… женат!

Но Вадим мне сказал, что был женат фиктивно и что идет бракоразводный процесс. Я посчитала, что фиктивный брак — это не так страшно, как если бы была настоящая семья. Неприятно, конечно, но я закрыла на это глаза, как потом еще на многое закрывала глаза. Я считала, что это испытания, которые мы должны пройти с Вадимом вместе,

Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official) 13 Авг 2017 в 6:10 PDT Но не это стало причиной того, что женщина на последних сроках беременности поехала в ЗАГС подавать заявление на развод. Уже через два месяца семейной жизни Гай Германика поняла, что они с мужем не созданы друг для друга.

Я очень доверчивый человек, а он мне многое обещал, и я поверила. Обещал, что будет хорошим отцом для моей дочери Октавии, что будет зарабатывать деньги и всегда помогать мне. Но все оказалось только на словах.

призналась режиссер Вадиму Вернику.

Ирина Леонова В конце апреля 2016 года Валерия родила вторую дочь. Звездная мама дала девочке звучное имя Северина, а также зарегистрировала малышку, дав ей свое отчество и фамилию. Евгений Цыганов

Фото: Кадр из фильма «Куприн. Яма»; Starface.ru Оговоримся сразу — развода в общепринятом смысле этого слова в данном случае не было. Несмотря на общих детей, Евгений и Ирина до ЗАГСа так и не дошли. Но от этого расставание, произошедшее в 2015 году, когда Леонова была беременная седьмым ребенком от Цыганова, менее сенсационным и трагичным не становится. Особенно если учесть тот факт, что в марте 2016 года звезда сериала «Оттепель» стал отцом в восьмой раз. К слову, наследника Цыганову подарила не Ирина Леонова (ну мало ли есть примеров, когда влюбленные начинают отношения с чистого листа), а актриса Юлия Снигирь , которой, по уверениям многих СМИ, Евгений предложил даже обвенчаться! В отличие от многих коллег по цеху, и Ирина, и Юлия, и Евгений не любят давать интервью, а уже тем более не говорят о своей личной жизни. Единственным человеком, кто хоть немного пролил свет на жизнь Леоновой после расставания, стал брат актрисы Владимир.

Ира не из тех, кто опускает руки. Она планирует много сниматься, играть в театре, поднимать детей. Скоро старшие уже станут опорой для мамы. Семья ее не оставила. Хоть мы и живем в разных странах, стараемся поддержать. В том году я приезжал в гости — нянчился с племянниками, привез подарки. Родители в Москве бывают, с внуками сидят. Наши мама и папа, конечно, первое время отвернулись от Цыганова. Но иногда приходится общаться, он же отец детей,

рассказал мужчина в беседе с корреспондентом журнала «СтарХит»

Фото: Starface.ru; Visualrian.ru Незарегистрированные отношения, двое общих детей, беременность третьим малышом, расставание. Нет, это не сценарий к очередной мыльной опере. Это правда жизни многих семей в мире, в том числе и семьи Юлии Барановской и Андрея Аршавина. Все было прекрасно — переезд в Лондон, где футболист играл за клуб «Арсенал» , желанная третья беременность. Казалось, что и на расстоянии влюбленным удастся поддерживать отношения (напомним, в 2012 году Аршавин перешел в «Зенит» и переехал в Санкт-Петербург, когда беременная Барановская предпочла остаться с двумя детьми в Великобритании). В принципе, до поры до времени так и было. Но потом он встретил женщину и… «понял, что хочет жить с ней».

Из Петербурга он мне постоянно звонил. Мы все время были на связи. Потом я полетела в Питер с детьми на каникулы. Две недели мы не расставались ни на одну секунду. Только тренировался он без меня. Потом подписали с дизайнерами договор на ремонт дома. Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит. На следующий день я узнала, что моя мама больна. Ребенок в животе, муж сказал, что уходит, мама болеет. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить,

Сами понимаете, эта ситуация не смогла оставить равнодушным ни одно СМИ. Тем более бывшие влюбленные долго не могли прийти к консенсусу по поводу алиментов на детей. Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 18 Мар 2018 в 4:07 PDT Чем закончилась эта история, известно всем: Юлия Барановская переехала в Москву, написала книгу «Все к лучшему», стала известной телеведущей, а Андрей Аршавин забивает голы в составе казахстанского футбольного клуба «Кайрат», растит вместе с женой Алисой Казьминой общую дочь Есению и детей своей супруги от ее предыдущего брака. Кстати, Андрей Аршавин вполне мог бы появиться в нашем сегодняшнем рейтинге и во второй раз — только теперь уже в тандеме со своей нынешней избранницей. Дело в том, что в октябре 2017 года Алиса Казьмина призналась, что подала на развод с Андреем Аршавиным. Причиной тому стали многочисленные измены спортсмена. В ноябре в интервью «СтарХиту» Аршавин сделал откровенное признание:

Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить… Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется.

Фото: visualrian.ru Непонятно, какое событие в жизни этой пары наделало больше шуму — свадьба или развод. Судите сами. В октябре 2014 года известную певицу и барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана стали замечать вместе. Светские сплетники шушукались и делали ставки, сколько месяцев продержатся эти отношения (ведь у Виктории было немало романов, да и Дмитрий на семь лет младше Виктории), но потерпели фиаско, ведь молодые люди не разбежались через несколько недель — меньше чем через полгода после знакомства влюбленные решили пожениться!

Но после этой новости волна слухов лишь усилилась — такое стремительное развитие отношений поклонники пары объясняли не иначе как беременностью Виктории.

И тут они не ошиблись! На концерте рэпера T-Killah в марте 2015 года артистка выступила в платье, которое уже никак не смогло скрыть ее округлившийся живот. А в начале октября 2015 года на свет появилась дочь молодоженов. Наверно, непростые периоды (особенно на первых этапах совместной жизни) случаются со всеми, но в случае Виктории и Дмитрия общий быт и рождение ребенка не смогли объединить два любящих сердца… Буквально через несколько месяцев после рождения малышки в прессе стали появляться слухи, что отношения молодоженов трещат по швам. Масло в огонь подливало интервью подруги Виктории, которая рассказала о ревности и скандалах в доме Виктории и Дмитрия (как потом признавалась Дайнеко, в этом интервью не было ни слова правды). Тем не менее, поклонники заметили, что из «Инстаграма» победительницы «Фабрики звезд 5» исчезли фотографии супруга. К сожалению, в марте 2017 года опасения фанатов подтвердились — Виктория и Дмитрий расстались! В интервью журналу «7 Дней» артистка рассказала, что они с мужем уже пять месяцев живут отдельно. Причиной разлада в семье Виктория назвала постоянные ссоры:

Я родилась в год Кота и Кролика, а Дима в год Собаки, и мы действительно с ним жили как кошка с собакой. Кто-то нас называл итальянской семьей. Но одно дело, когда два молодых человека живут в постоянных выяснениях отношений — бурно, эмоционально и очень прикольно. Другое дело, когда есть ребенок. Тут уж лишние встряски в тягость, а скандалы могут сказаться на развитии маленького человека. Хотя мы не раз договаривались при ребенке не ссориться, не очень-то у нас это получалось. Мы с Димой ругались с причиной и без причины. Сейчас даже не хочется вспоминать…

Несмотря на трудности, Виктория признавалась, что надеялась сохранить брак, но Дмитрий решился на окончательный разрыв (интересно, что Дайнеко узнала о решении мужа не лично, а прочла об этом в интернете на одном из популярных сайтов). Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 22 Мар 2018 в 12:58 PDT В конце сентября 2017 года пара официально развелась. Но на этом разбирательства между бывшими супругами не закончились. В СМИ широко обсуждались комментарии Дмитрия о том, что Виктория якобы не позволяет видеться с дочерью так часто, как ему хочется, а Виктория на всю страну озвучила сумму алиментов, которую отец выплачивает малышке. Сейчас страсти между бывшими супругами улеглись. «Летидор» надеется, что им удастся поддерживать приятельские отношения ради своей малышки. Фото: Visualrian.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!