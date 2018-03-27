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В Красноярском крае мужчина заплатил алименты ребёнку будущей жены
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В Красноярском крае мужчина заплатил алименты ребёнку будущей жены 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ужурском районе женщина несколько лет уклонялась от уплаты алиментов на сына, а недавно была поймана приставами в ЗАГСе, сообщают в ССП Красноярского края.
Как сообщают приставы, женщина в первом браке родила сына, но после развода решила, что сын ей не нужен и алименты платить на него не стала. Её лишили родительских прав и подали в розыск. В итоге от коллег из ЗАГСа они узнали, что женщина должна прийти к ним для получения свидетельства о разводе. А когда женщина пришла, там её встретили приставы.
Судебные приставы даже не узнали гражданку, которая находилась «интересном положении». Как выяснилось, она покончила с прежним образом жизни, в ней вновь заговорили материнские чувства. Немалую роль в этом сыграл и будущий отец ребенка. Он постарался вернуть любимую женщину в социум, уплатил 84 из 115 тысяч долга по алиментам и принимает усилия для восстановления матери в родительских правах.
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