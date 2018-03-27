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Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта
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Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Слухи о беременности Сати Казановой ходят уже давно. Пышная свадьба и публичное представление жениха только накалили страсти. Сегодня в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых отчетливо видно: певица беременна.
Фото: instagram
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