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Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта
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Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта
Passion.ru
3 часа назад
Фото:
Passion.ru
Женский форум
Слухи о беременности
Сати Казановой
ходят уже давно. Пышная свадьба и публичное представление жениха только накалили страсти. Сегодня в Сети появились фотографии и видеоролики, на которых отчетливо видно: певица беременна.
Фото: instagram
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