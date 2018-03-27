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Экс-супруг Ирины Пеговой тайно женился на косметологе
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Экс-супруг Ирины Пеговой тайно женился на косметологе 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
Мало кто знал о новом романе актера Дмитрия Орлова — звезда фильмов «Сестры» и «Небо. Самолет. Девушка» начал встречаться с косметологом Натальей Бражник в 2016 году и сделал ей предложение руки и сердца летом прошлого года.
А на днях Наталья решила рассекретить свой официальный брак с Дмитрием: на своей страничке «ВКонтакте» девушка опубликовала снимок, на котором она с мужем демонстрируют штампы в паспортах и обручальные кольца. Влюбленные поженились еще в декабре 2017-го.
Напомним, Орлов был ранее женат на актрисе Ирине Пеговой. У пары есть общая дочь Таня. Кстати, по информации «Экспресс-газеты», новоиспеченная супруга актера беременна и скоро родит ему сына.
Фото: Vk.com, Global Look Press
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