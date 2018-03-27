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Экс-супруг Ирины Пеговой вновь женился
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Экс-супруг Ирины Пеговой вновь женился 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Бывший муж Ирины Пеговой — 46-летний Дмитрий Орлов — недавно узаконил отношения со своей новой возлюбленной Натальей. Влюбленные тайно зарегистрировали брак еще 26 декабря 2017 года, но рассказали о счастливом событии в своей жизни лишь сейчас.
Напомним, что Дмитрий сделал предложение возлюбленной в мае прошлого года во время поездки в Киев. Тогда Наталья сразу же продемонстрировала кольцо в социальных сетях. И если помолвку пара скрывать не стала, то свадьбу влюбленные решили утаить, хотя Орлов и его новоиспеченная супруга не скрывают своих отношения — они часто делятся совместными фотографиями в микроблогах и демонстрируют свою любовь.
Кроме того, по некоторой информации, совсем скоро Наталья станет мамой. По данным журналистов, Наталья и Дмитрий станут родителями уже летом этого года, сообщает «Экспресс-газета».
Добавим, что Дмитрий Орлов ранее был женат на актрисе Ирине Пеговой. Они были вместе восемь лет, но развелись в 2011 году. У бывших супругов подрастает дочка. Долгое время Ирина и Дмитрий никак не могли найти компромисс и судились из-за имущества, но в 2012 году разрешили все свои общие вопросы и претензии.
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