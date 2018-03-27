Анна Фэрис и Крис Прэтт «намеренно создавали» образ идеальной семьи

В своем недавнем интервью Анна Фэрис рассказала, что расставание с Крисом Прэттом далось тяжело не только ей, но и поклонникам их пары. Фанаты всегда думали, что их отношения были идеальными — что, как признается сама 41-летняя актриса, неправда.

Этот идеальный образ Анна и Крис создали не без помощи социальных сетей, в которых теперь (после новости о расставании) они стали получать сообщения с хештегами «любовь мертва».

Я думаю, что это мы с Крисом виноваты, потому что это мы создали такой образ «идеальной семьи», который некоторое время шел нам на пользу. Люди думали, что мы все делаем правильно. Однако было столько моментов, которые мы просто не публиковали в соцсетях…

Анна также добавила, что после расставания они с Крисом замечательно ладят.

У нас был невероятный брак, мы смогли сохранить дружеские отношения. Мы очень сильно любим нашего сына и я горжусь этим.

Напомним, что Крис Прэтт расстался со своей женой Анной Фэрис в августе прошлого года. Теперь у каждого из них свой путь — актриса почти сразу после развода закрутила роман с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. А Крису приписывали роман уже с несколькими девушками.

Фотография: Legion-Media Анна Фэрис и Крис Прэтт