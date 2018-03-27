Хайди Клум встречается с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

Прошлым летом немецкой супермодели Хайди Клум исполнилось 44 года. Однако это вовсе не мешает красавице заводить романы с мужчинами младше себя. На недавних съемках телешоу «America’s Got Talent» она не постеснялась подойти к своему новому избраннику и выразить ему свои чувства в объятиях и поцелуях.

Любопытно, что новым увлечением знаменитой манекенщицы стал 28-летний гитарист группы Tokio Hotel по имени Том Каулитц. Известно, что до этого случая пару видели за романтическим ужином при свечах в модном голливудском ресторане.