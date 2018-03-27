Ещё
Отец Меган Маркл все-таки оставит затворничество, чтобы провести ее к алтарю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец Меган Маркл все-таки оставит затворничество, чтобы провести ее к алтарю 

Журнал ОК! 2 часа назад
Долгое время в СМИ ходили слухи о том, что отец Меган Маркл — 73-летний Том Маркл — отказывается покидать свою уединенную коммуну в Мехико даже ради того, чтобы провести свою дочь к алтарю. Однако оказалось, что это не так: он все-таки поддержит традицию и прилетит в Англию.
Он очень рад. Он близок с Меган и он счастлив. Все это давление он переносит тяжело и поэтому просто старается оставаться подальше от публики, — рассказала знакомая семьи.
Отец Меган Маркл Том Маркл
Несмотря на то, что отношения Меган Маркл и принца Гарри продолжаются уже полтора года, Том Маркл пока не знаком с будущим зятем, но у него есть собственное мнение о нем: «Ему нравится Гарри. Он считает его джентльменом и с нетерпением ждет свадьбы».
Принц Гарри и Меган Маркл
Зато мама невесты, 61-летняя Дория, уже с ним встречалась — во время спортивных соревнований для ветеранов Invictus Games в Торонто. Несмотря на то, что ее родители давно разведены и находятся не в лучших отношениях, Меган хочет, чтобы они воссоединились ради важного для нее дня.
Принц Гарри и мама Меган Маркл Дория Радлан
Напомним, американская актриса Меган Маркл выйдет замуж за британского принца Гарри 19 мая.
Журнал ОК!: последние новости
Анджелина Джоли закрутила тайный роман Леди Гага провела выходные с бойфрендом Кристианом Карино: фото Слух дня: Дженнифер Энистон пригласила Анджелину Джоли на ужин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись37
У Веры Брежневой новая молодая соперница14
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон1
Блюда, которые могут храниться почти вечно2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение