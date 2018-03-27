Отец Меган Маркл все-таки оставит затворничество, чтобы провести ее к алтарю

Долгое время в СМИ ходили слухи о том, что отец Меган Маркл — 73-летний Том Маркл — отказывается покидать свою уединенную коммуну в Мехико даже ради того, чтобы провести свою дочь к алтарю. Однако оказалось, что это не так: он все-таки поддержит традицию и прилетит в Англию.

Он очень рад. Он близок с Меган и он счастлив. Все это давление он переносит тяжело и поэтому просто старается оставаться подальше от публики, — рассказала знакомая семьи.

Отец Меган Маркл Том Маркл

Несмотря на то, что отношения Меган Маркл и принца Гарри продолжаются уже полтора года, Том Маркл пока не знаком с будущим зятем, но у него есть собственное мнение о нем: «Ему нравится Гарри. Он считает его джентльменом и с нетерпением ждет свадьбы».

Принц Гарри и Меган Маркл

Зато мама невесты, 61-летняя Дория, уже с ним встречалась — во время спортивных соревнований для ветеранов Invictus Games в Торонто. Несмотря на то, что ее родители давно разведены и находятся не в лучших отношениях, Меган хочет, чтобы они воссоединились ради важного для нее дня.

Принц Гарри и мама Меган Маркл Дория Радлан

Напомним, американская актриса Меган Маркл выйдет замуж за британского принца Гарри 19 мая.