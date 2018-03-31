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Экс-супруг Дженнифер Энистон встречается с молодой актрисой?
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Экс-супруг Дженнифер Энистон встречается с молодой актрисой? 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Пока поклонники обсуждают, были ли женаты 46-летний Джастин Теру и 49-летняя Дженнифер Энистон официально и когда будет расторгнут брак, актер, по сообщениям СМИ, закрутил новый роман.
Накануне Джастин Теру попал в объективы папарацци, прогуливаясь по Нью-Йорку в компании 33-летней актрисы Обри Плаза.
Однако, источник портала People.com сообщил, что актеры обсуждали рабочие вопросы: «Обри до сих пор с Джеффом (Баена — прим.ред.), а с Джастином они встречались, чтобы обсудить потенциальный проект».
Отметим, что одной из причин расставания Энистон и Теру называют слишком близкое общение актера и молодой фотохудожницы Петры Коллинз. По информации СМИ, последний год Энистон провела в Лос-Анджелесе, а Теру — в Нью-Йорке, часто появляясь на богемных тусовках.
Фото: globallookpress
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