Экс-супруг Дженнифер Энистон встречается с молодой актрисой?

Пока поклонники обсуждают, были ли женаты 46-летний Джастин Теру и 49-летняя Дженнифер Энистон официально и когда будет расторгнут брак, актер, по сообщениям СМИ, закрутил новый роман.

Накануне Джастин Теру попал в объективы папарацци, прогуливаясь по Нью-Йорку в компании 33-летней актрисы Обри Плаза.

Однако, источник портала People.com сообщил, что актеры обсуждали рабочие вопросы: «Обри до сих пор с Джеффом (Баена — прим.ред.), а с Джастином они встречались, чтобы обсудить потенциальный проект».

Отметим, что одной из причин расставания Энистон и Теру называют слишком близкое общение актера и молодой фотохудожницы Петры Коллинз. По информации СМИ, последний год Энистон провела в Лос-Анджелесе, а Теру — в Нью-Йорке, часто появляясь на богемных тусовках.

Фото: globallookpress