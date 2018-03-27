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Инсайдер: Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по недвижимости
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Инсайдер: Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по недвижимости 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Пока Брэд Питт занового строит отношения с экс-супругой Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли также не теряет времени зря. Инсайдер рассказал западных таблоидам о новом увлечении актрисы. На этот раз претендентом на сердце звезды оказался не шейх и не популярный мужчина. По сообщениям источника, мать шестерых детей поддерживает очень теплые отношения с агентом по недвижимости, который сильно ее старше. При этом отмечается, что как такового романа между Джоли и этим мужчиной пока нет.
— делится инсайдер.
Приведут ли эти отношения к чему-то серьезному, покажет время.
Напомним, Анджелина и Брэд 19 сентября 2016 года подали документы на развод. При этом до сих пор пара не пришла к компромиссу по поводу опеки над их общими детьми.
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Фото:Global Look Press
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