Инсайдер: Анджелина Джоли закрутила роман с агентом по недвижимости

Пока Брэд Питт занового строит отношения с экс-супругой Дженнифер Энистон Анджелина Джоли также не теряет времени зря. Инсайдер рассказал западных таблоидам о новом увлечении актрисы. На этот раз претендентом на сердце звезды оказался не шейх и не популярный мужчина. По сообщениям источника, мать шестерых детей поддерживает очень теплые отношения с агентом по недвижимости, который сильно ее старше. При этом отмечается, что как такового романа между Джоли и этим мужчиной пока нет.

— делится инсайдер.

Приведут ли эти отношения к чему-то серьезному, покажет время.

Напомним, Анджелина и Брэд 19 сентября 2016 года подали документы на развод. При этом до сих пор пара не пришла к компромиссу по поводу опеки над их общими детьми.

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Фото:Global Look Press