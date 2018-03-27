Пока Энистон флиртует с Питтом, ее экс-супруг Теру наслаждается свободой

О расставании Джастин и Дженнифер стало известно 15 февраля этого года. Супруги расстались через два года после тайной свадьбы. Чуть позже журналисты выяснили, что на самом деле официально регистрации брака у артистов не было. Прошло всего чуть больше месяца, а Энистон уже видели в объятиях экс-супруга Брэда Питта . По сообщениям, между бывшими снова возникли чувства. Что касается Джастина Теру, то ему приписывают роман с 25-летней художницей Петрой Коллинз.

Но, кажется, у пары не все так серьезно, как представляют западные СМИ. Инсайдер сообщает, что в настоящий момент Джастин наслаждается свободой. Он как будто вырвался из клетки, в которой находился все последние годы отношений с Дженнифер. По информации источника, Джастин наконец-то начал проводить время с теми, с кем ему хочется. Он постоянно встречается с друзьями, устраивает вечеринки. Быть может, таким образом он также пытается абстрагироваться от развода. По словам инсайдера, Теру любит бывать дома один, но в последнее время делает это редко. Кроме того, сейчас Джастин много работает, поэтому у него просто не остается времени на грустные мысли.

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Фото:Global Look Press