Ещё
Пока Энистон флиртует с Питтом, ее экс-супруг Теру наслаждается свободой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пока Энистон флиртует с Питтом, ее экс-супруг Теру наслаждается свободой 

WMJ.ru 27 марта 2018
Фото: WMJ.ru
О расставании Джастин и Дженнифер стало известно 15 февраля этого года. Супруги расстались через два года после тайной свадьбы. Чуть позже журналисты выяснили, что на самом деле официально регистрации брака у артистов не было. Прошло всего чуть больше месяца, а Энистон уже видели в объятиях экс-супруга Брэда Питта. По сообщениям, между бывшими снова возникли чувства. Что касается Джастина Теру, то ему приписывают роман с 25-летней художницей Петрой Коллинз.
Но, кажется, у пары не все так серьезно, как представляют западные СМИ. Инсайдер сообщает, что в настоящий момент Джастин наслаждается свободой. Он как будто вырвался из клетки, в которой находился все последние годы отношений с Дженнифер. По информации источника, Джастин наконец-то начал проводить время с теми, с кем ему хочется. Он постоянно встречается с друзьями, устраивает вечеринки. Быть может, таким образом он также пытается абстрагироваться от развода. По словам инсайдера, Теру любит бывать дома один, но в последнее время делает это редко. Кроме того, сейчас Джастин много работает, поэтому у него просто не остается времени на грустные мысли.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Что делать, если тебе достался идеальный мужчина и худший любовник в одном лице Точеная фигура, пухлые губы, томный взгляд и странные шутки: изучаем Instagram новой 20-летней подруги Леонардо Ди Каприо Похожи? Ксения Бородина показала подросших лапочек-дочек
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему вредно стоять в планке дольше десяти секунд
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья27
Медики рассказали, как правильно есть мясо5
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей
В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой4
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение