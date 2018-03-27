Проблемы с сексом после родов

По статистике, проблемы с сексом после родов возникают практически у каждой третьей пары. Кто-то решает их в течение нескольких месяцев, а кто-то окунается в заботу о новорождённом малыше и предпочитает закрыть глаза на отсутствие половой жизни. Однако решать как физиологические, так и психологические проблемы нужно незамедлительно. Становясь самыми любящими родителями для своего ребёнка, вы всегда остаётесь мужем и женой, верными, понимающими и любимыми.

Поверьте, проблемы с половой жизнью после родов быстро решаются, а ваша сексуальная жизнь может стать даже ярче, чем была до родов.

Почему после родов больно заниматься сексом

Болезненный секс после родов — эта проблема знакома многим парам, которые вернулись к половой жизни после рождения ребёнка. В большинстве случаев боль довольно быстро проходит, но бывает и так, что женщина даже спустя полгода после родов ощущает дискомфорт во время полового акта. И виной тому может быть как физиологическая причина, так и психологическая.

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Так почему после родов больно заниматься сексом? Чаще всего причина кроется в женской физиологии, которая немного изменилась после появления на свет ребёнка. Одна из обязательных рекомендаций молодым мамам — воздержание от секса в течение 6–8 недель. Это связано с тем, что в течение этого времени влагалище и матка восстанавливаются, заживают родовые раны. Если пара пренебрежёт данным советом и запланирует первый секс после родов раньше чем через месяц, женщине может быть очень больно от того, что раны не успели зажить. Конечно, все сроки индивидуальны, однако самая частая причина боли во время полового акта — слишком быстрое возвращение к сексуальной жизни.

Боль во время секса после родов вызывают швы и рубцы, оставшиеся после разрывов. Не случайно специалисты рекомендуют перед возобновлением половой жизни посетить гинеколога. Он осмотрит швы, оценит общее состояние женщины, исключит наличие инфекций и решит, можно ли ей заниматься сексом. Специалист может посоветовать мази для скорейшего заживления швов. А если неприятные ощущения от рубцов всё же сохраняются, вам следует попробовать другие позы, в которых давление на швы будет меньше.

Следующая возможная причина болезненности во время секса — недостаточное количество смазки. Дело в том, что после родов гормональный фон у женщины меняется, и организм направляет все силы на уход за младенцем. Поэтому выработка естественной смазки при половом акте заметно снижается. При этой проблеме есть два простых выхода — уделите больше внимания предварительным ласкам или приобретите смазку в специальных магазинах. Предпочтение следует отдать смазкам на водной основе: они более безопасны для кормящей матери.

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Кровь во время секса после родов

Одной из проблем при возобновлении половой жизни становится кровь во время секса после родов. Конечно, это пугает обоих партнеров, однако наличие крови не всегда говорит о серьезной проблеме. В любом случае мы советуем вам обратиться к гинекологу для осмотра. Он исключит наличие заболевания, а при необходимости назначит лечение.

Каковы могут быть причины кровотечения после секса?

В первом случае кровотечение после секса после родов может быть связано с поспешностью партнеров. Если половая жизнь начинается раньше 6 — 8 недель после родов, влагалище и матка не успевают восстановиться. Кровотечение в этом случае можно спутать с лохиями, которые ещё не завершились. В этом случае вам следует отложить сексуальные контакты на 1–2 недели до полного восстановления организма.

Также кровянистые выделения при сексе после родов могут быть связаны с заживающими швами после разрывов. Если они не успели зарубцеваться, то трение во время полового акта может спровоцировать кровотечение.

Тот факт, что после родов после секса идет кровь, может указывать на наличие осложнений у женщины после родов. В зависимости от того, насколько сильное кровотечение, следует вызвать скорую помощь или посетить гинеколога в ближайшее время.

Здоровье молодой мамы — это самое важное наряду со здоровьем других членов семьи. Поэтому при наличии кровотечений не откладывайте поход к врачу.

Почему после родов не хочется секса

Мы уже писали о том, что проблемы в сексе после родов могут быть не только физиологические, но и психологические. Одна из самых распространенных — после родов нет желания заниматься сексом. С точки зрения психологов для девушки это вполне нормальное состояние. Поэтому, если жена не хочет секса после родов, муж должен с понимаем отнестись к этому и немного подождать. Иногда боязнь секса после родов может затянуться надолго, поэтому необходимо понимать, откуда же берётся этот страх. Психологи выделяют несколько причин такого состояния:

Женщина после родов не хочет секса, так как подсознательно боится боли. Во время родов она пережила боль, сравнимую с переломами нескольких костей сразу. Поэтому первый секс она также ассоциирует с болью, ведь прошло совсем немного времени, и неизвестно, полностью ли восстановился организм. В этой ситуации вы должны понять, что половой акт не имеет ничего общего с болью во время схваток и потуг. К тому же, две трети женщин вовсе не испытывают отвращения к сексу после родов, так как не испытывают боли.

Вторая психологическая проблема многих молодых мам — заниженная самооценка после рождения ребенка. Часто бывает, что девушка после родов не хочет секса, так как боится показаться своему мужу непривлекательной. Связано это с изменением фигуры после родов, появлением растяжек или целлюлита. Мужчина должен дать понять, что для него она по-прежнему желанна, любима и красива.

Одна из возможных причин, почему после родов не хочется секса, кроется в общественном мнении. Часто можно услышать, что мышцы влагалища во время естественных родов растягиваются, и потому прежней радости от сексуальной жизни девушка уже не получит. Это миф. А молодым мамам мы советуем выполнять упражнения Кегеля, и тогда секс после родов станет ещё ярче!

Послеродовая депрессия или усталость. Практически каждая молодая мама недосыпает и очень устаёт от домашних забот и круглосуточного ухода за ребёнком. Неудивительно, что после родов ей неприятно заниматься сексом. Попросите мужа или членов семьи помочь вам, постарайтесь спать, когда спит ваш ребенок, уделите время себе, и тогда желание скоро вернётся к вам.

Муж не хочет секса после родов

Обратная сторона процесса — когда муж не хочет секса после родов. Мужчина также может переживать по поводу изменений фигуры жены или рассматривать ее только как мать своего ребенка и хозяйку. Некоторые мужчины, особенно те, кто присутствовал при родах, боятся причинить боль своей жене, переживают, восстановилось ли её тело после родов. В этом случае решение проблемы зависит во многом от женщины. Вы должны дать понять, что хотите своего мужа, скучаете по его ласке.

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Помогают решить данную проблему и эксперименты в сексе: попробуйте новые места, новые позы, уделите внимание прелюдии. Возможно, муж не хочет именно орального секса. В этом случае не стоит торопить его. Психологический барьер постепенно пройдёт, и ваша половая жизнь наладится.

Как вернуть секс после родов

Частично мы уже касались того, как начать секс после родов. В первую очередь убедитесь, что нет медицинских противопоказаний к возобновлению сексуальной жизни и ваш организм восстановился. Если половой акт всё же доставляет неприятные ощущения, постарайтесь поэкспериментировать с позами, купите медицинскую смазку и уделяйте больше внимания любовной прелюдии и ласкам. По возможности создавайте романтическую обстановку, чтобы на время забыть о быте: свечи, лепестки роз, аромамасла, массаж, приятная музыка — все это настроит вас на получение удовольствия от секса.

При ответе на вопрос, как вернуть секс после родов, особое внимание нужно уделять атмосфере в семье и самочувствию обоих родителей. Постарайтесь помогать друг другу, разделите обязанности, просите родственников помочь с ребёнком, если есть такая возможность. Помните, что сексуальное влечение просто не возникнет у невыспавшихся и утомлённых родителей. Почаще говорите о том, как вы любите друг друга и счастливы быть вместе. Все эти рекомендации касаются и молодых пап, ведь самооценка девушки и её либидо напрямую зависят от мужа. Если вы оба задумываетесь о том, как восстановить секс после родов и сделать его ещё более незабываемым и ярким, то у вас обязательно получится преодолеть все трудности и получить удовольствие от интимной жизни.

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