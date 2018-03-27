Эмили Ратаковски посвятила мужу «голое» фото

И заодно продемонстрировала идеальную фигуру.

Это ведь целое искусство: сделать «обнаженный» снимок не пошлым, а достойным восхищения. 26-летней американке это удалось: модель и актриса позирует так, что и придраться не к чему. Смотрите и судите сами. Во-первых, на снимке, опубликованном в ее Instagram, все прикрыто! Ведь если бы все было бы видно, было бы совсем неинтересно, а так есть место для фантазии. Во-вторых, этим решением Эмили подчеркивает: она полностью открыта лишь своему мужу, а значит, демонстрирует правильные ценности для женщин. Ну и в-третьих, такую элегантную позу для фото не может повторить и иная супермодель, а ей это удалось с легкостью!

Конечно же, поклонники в комментариях тут же стали обсуждать ее потрясающую фигуру и гадать, как ей удается ее поддерживать. Специально для них напоминаем, что Ратаковски не раз признавалась в соцсети, что в спортзал не ходит, так как там ей быстро становится… скучно. Зато она занимается йогой примерно раз в неделю, много гуляет на свежем воздухе. Вот и весь секрет!

Кстати

Кому же так повезло? Кто счастливый муж обладательницы идеальных тела и вкуса? Избранником Эмили стал молодой актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард, с которым Ратаковски встречалась всего два месяца до их свадьбы.

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