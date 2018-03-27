Ещё
Эмили Ратаковски посвятила мужу «голое» фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмили Ратаковски посвятила мужу «голое» фото 

WDay.ru 39 минут назад
Фото: WDay.ru
И заодно продемонстрировала идеальную фигуру.
Это ведь целое искусство: сделать «обнаженный» снимок не пошлым, а достойным восхищения. 26-летней американке это удалось: модель и актриса позирует так, что и придраться не к чему. Смотрите и судите сами. Во-первых, на снимке, опубликованном в ее Instagram, все прикрыто! Ведь если бы все было бы видно, было бы совсем неинтересно, а так есть место для фантазии. Во-вторых, этим решением Эмили подчеркивает: она полностью открыта лишь своему мужу, а значит, демонстрирует правильные ценности для женщин. Ну и в-третьих, такую элегантную позу для фото не может повторить и иная супермодель, а ей это удалось с легкостью!
Конечно же, поклонники в комментариях тут же стали обсуждать ее потрясающую фигуру и гадать, как ей удается ее поддерживать. Специально для них напоминаем, что Ратаковски не раз признавалась в соцсети, что в спортзал не ходит, так как там ей быстро становится… скучно. Зато она занимается йогой примерно раз в неделю, много гуляет на свежем воздухе. Вот и весь секрет!
Кстати
Кому же так повезло? Кто счастливый муж обладательницы идеальных тела и вкуса? Избранником Эмили стал молодой актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард, с которым Ратаковски встречалась всего два месяца до их свадьбы.
Эмили Ратаковски рассказала, на какие эксперименты она готова пойти
В 42 года Мел Би надела «голое» мини-платье
Читайте также:
Алессандра Амбросио заедает расставание с женихом
Джоли отказалась сводить татуировки, посвященные Питту
Водонаева призналась, что была влюблена в Валдиса Пельша
От каких мужчин без ума Анфиса Чехова
WDay.ru: последние новости
Джоли отказалась сводить татуировки, посвященные Питту Певица Селена Гомес обзавелась брюшком и целлюлитом Водонаева призналась, что была влюблена в Валдиса Пельша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись37
У Веры Брежневой новая молодая соперница14
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон1
Блюда, которые могут храниться почти вечно2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение