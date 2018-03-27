Джоли отказалась сводить татуировки, посвященные Питту

Кинозвезда рекламирует один из самых популярных ароматов минувшего года — Mon Guerlain. Бренд представил портреты с Анджелиной Джоли, которая позировала фотографу Матье Сезару. Лаконичное светлое платье обнажает плечи Джоли, выставляя напоказ ее многочисленные татуировки, каждая из которых несет сакральный смысл.

На шее и спине можно увидеть мотивационные фразы, которые вдохновляют актрису по жизни, а также тату, обозначающие географические координаты стран, где родились ее дети и экс-супруг Брэд Питт. У Питта на животе тоже есть татуировка, связывающая его с бывшей возлюбленной.

На вопрос журналистов, почему актриса не убрала тату с координатами места рождения Брэда Питта в Оклахоме, Джоли ответила, что он — большая часть ее жизни и отец ее детей.

Публикация от Guerlain (@guerlain)

9 Мар 2018 в 9:42 PST Примечательно, что татуировки, посвященные друг другу, актеры сделали в феврале 2016 года, а уже через полгода Анджелина подала на развод. Нательные рисунки они набивали в Камбодже у тайского монаха Аджарна Ну Кэнпая. Тату наносились стержнем с хирургической иглой, которая делала процесс более болезненным, но добавляла рисунку точности.

Напомним, что влюбленная пара была вместе с 2005 года. В 2014 году актеры узаконили свои отношения, а уже в сентябре 2016-го Джоли подала на развод. У Анджелины и Брэда шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, дочери Захара Марли, Шайло и Вивьен. Лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми актеров.

Брэд Питт после развода нашел утешение с Деми Мур

Самые горячие участницы нового сезона шоу «Холостяк»

Читайте также:

Алессандра Амбросио заедает расставание с женихом

Водонаева призналась, что была влюблена в Валдиса Пельша

Главный холостяк страны Егор Крид сделал шокирующее признание

Бесценные сведения: кого выбирают мужчины на сайтах знакомств